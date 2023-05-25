Лучшие фильмы о путешествиях во времени помогут приятно провести вечер
Фильмы о путешествиях во времени всегда были популярным жанром среди кинозрителей. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов о путешествиях во времени за период с 2010 по 2015 год, которые отправят вас в захватывающее приключение во времени.
Начало
Рейтинг IMDB: 8.8
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 148 мин
Год: 2010
Продюсер: Кристофер Нолан
"Начало" – это фильм о путешествиях во времени, исследующий глубины человеческого разума. Фильм рассказывает о Доме Коббе, опытном воре, который крадет корпоративные секреты, проникая в подсознание своих жертв. Его нанимают для выполнения противоположной задачи - внедрить идею в сознание генерального директора.
Дом и его команда отправляются в опасное путешествие в мир снов, где они должны пройти через различные уровни сознания, чтобы выполнить свою миссию. Попутно Дому приходится столкнуться с собственными демонами и примириться со своим непростым прошлым.
Бойфренд из будущего
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Комедия, Драма, Фэнтези
Страна: Великобритания
Продолжительность: 123 мин
Год: 2013
Продюсер: Ричард Кертис
"Бойфренд из будущего" – это душевный фильм о путешествиях во времени, который исследует силу любви и семьи. Фильм рассказывает о Тиме, молодом человеке, который обнаруживает, что обладает способностью путешествовать во времени.
Он решает использовать свою способность, чтобы найти настоящую любовь и извлечь максимум пользы из своей жизни. Однако вскоре он понимает, что изменение прошлого может привести к непредвиденным последствиям, и ему приходится научиться балансировать между своими желаниями и потребностями своих близких.
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Грань будущего
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Экшн, Научная фантастика
Страна: США, Канада
Продолжительность: 113 мин
Год: 2014
Продюсер: Даг Лиман
"Грань будущего" – это захватывающий фильм о путешествиях во времени, в котором Уильям Кейдж, солдат, попавший в петлю времени во время инопланетного вторжения. С каждой итерацией он приобретает все больше опыта и знаний о тактике врага, и использует это в своих интересах, чтобы попытаться спасти мир. По пути он встречает сослуживца Риту Вратаски, которая также пережила петлю времени и помогает ему в его миссии.
Патруль времени
Рейтинг IMDB: 7.5
Жанр: Экшн, Драма, Научная фантастика
Страна: Австралия
Продолжительность: 97 мин
Год: 2014
Продюсер: Майкл Спириг, Питер Спириг
"Патруль времени" – это поражающий воображение фильм о путешествиях во времени, в котором исследуется концепция судьбы и личности. Фильм рассказывает о временном агенте, который путешествует во времени, чтобы предотвратить преступления до того, как они произойдут.
Его отправляют на последнее задание – остановить террориста, известного как Шипучий бомбардировщик. Все принимает драматический оборот, когда он встречает таинственного человека, который хранит ключ к его собственной личности.
Интерстеллар
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр: Приключения, Драма, Научная фантастика
Страна: США, Великобритания, Канада
Продолжительность: 169 мин
Год: 2014
Продюсер: Кристофер Нолан
"Интерстеллар" – это эпический фильм о путешествии во времени, который исследует глубины космоса и человеческое состояние. Фильм рассказывает о группе астронавтов, которые путешествуют через червоточину в поисках нового дома для человечества.
По пути им приходится столкнуться с трудностями межзвездного путешествия и суровыми реалиями космоса. Они также сталкиваются с эффектом замедления времени, который означает, что для них время течет иначе, чем для людей на Земле. Фильм поднимает глубокие вопросы о природе времени, пространства и человеческого существования.
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