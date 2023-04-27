Лучшие фильмы про инопланетное вторжение: сюжет захватывает

Инопланетные вторжения всегда были интересной темой для кинематографистов, и UAportal подготовил список лучших фильмов об инопланетном вторжении, выпущенных с 2010 по 2016 год. Эти фильмы, несомненно, будут держать в напряжении благодаря захватывающим сюжетам, потрясающим визуальным эффектам и талантливому актерскому составу.

Скайлайн

Рейтинг IMDB: 4.4/10

Жанр: Научная фантастика, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 32мин

Год: 2010

Продюсер: Колин Страус, Грег Страус

Фильм "Скайлайн" – это научно-фантастический триллер, в центре которого группа друзей, ставших свидетелями инопланетного вторжения во время поездки в Лос-Анджелес. Пришельцы обладают способностью гипнотизировать людей и заманивать их на свои корабли, где они используются для экспериментов. Группа друзей должна объединиться, чтобы выжить и дать отпор пришельцам, используя свою смекалку и все ресурсы, которые они могут найти.

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Инопланетное вторжения: Битва за Лос-Анджелес

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Экшн, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 56мин

Год: 2011

Продюсер: Нил Х. Мориц

"Инопланетное вторжения: Битва за Лос-Анджелес" – это научно-фантастический фильм, в котором рассказывается о группе морских пехотинцев, отправленных в Лос-Анджелес для борьбы с инопланетным вторжением. Пришельцы разрушили множество городов по всему миру, и Лос-Анджелес – их последняя цель. Морпехи должны проложить себе путь через город, встречая на своем пути множество препятствий и опасностей, чтобы попытаться спасти мир от полного уничтожения.

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Темные времена

Рейтинг IMDB: 4.9/10

Жанр: Экшн, Приключения, Ужасы

Страна: США

Продолжительность: 1ч 29мин

Год: 2011

Продюсер: Тимур Бекмамбетов

Фильм "Темные времена" – это уникальный фильм об инопланетном вторжении, действие которого происходит в Москве, россия. Пришельцы в этом фильме невидимы, и их можно увидеть только тогда, когда они освещены источником света.

Фильм рассказывает о группе туристов, которые оказались в ловушке в Москве после прибытия инопланетян. Группа должна ориентироваться в городе и найти способ выжить, одновременно пытаясь понять, как победить пришельцев.

Игра Эндера

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 54мин

Год: 2013

Продюсер: Роберт Чартофф, Линн Хенди

"Игра Эндера" – научно-фантастический фильм действие которого происходит в будущем, где Земля находится в состоянии войны с инопланетной расой, известной как Формики. Фильм рассказывает об Эндере Виггине, юном вундеркинде, которого берут на обучение в Боевую школу, тренировочный центр для молодых солдат.

Эндер быстро проявляет себя как блестящий стратег, и его выбирают для руководства борьбой против Формиков. Эндер должен справиться с трудностями Боевой школы и привести свою команду к победе в решающей битве за выживание Земли.

День независимости: Возрождение

Рейтинг IMDB: 5.2/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический

Страна: США

Продолжительность: 2ч

Год: 2016

Продюсер: Дин Девлин

"День независимости: Возрождение" – это продолжение классического научно-фантастического фильма 90-х годов "День независимости". Действие фильма происходит через 20 лет после событий первого фильма, и Земля готовится к возможному возвращению инопланетян.

Когда пришельцы возвращаются, оборона Земли снова подвергается испытанию. Фильм рассказывает о группе пилотов и солдат, которые борются за спасение мира от полного уничтожения.

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