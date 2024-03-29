Лучшие и худшие соседи для клубники: что посадить рядом, чтобы собрать щедрый урожай

Когда дело доходит до посадки клубники, выбор правильных соседей может оказать значительное влияние на ее рост. UAportal рассказал, где лучше сажать клубнику и какие культуры следует избегать в непосредственной близости от нее, чтобы обеспечить оптимальные условия для развития ягоды.

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Обычно садоводы выбирают смешанную посадку, поскольку она позволяет максимально эффективно использовать пространство и способствует обмену питательными веществами между культурами. Однако важно помнить о потенциальных неблагоприятных соседях, которые могут негативно повлиять на клубнику. Вот культуры, которые никогда не следует сажать рядом с клубникой:

Помидоры, картофель и другие пасленовые

Пасленовые, в том числе помидоры и картофель, извлекают из почвы жизненно важные для клубники питательные вещества. Кроме того, риск передачи клубники таких заболеваний, как фитофтороз, выше в случае с этими растениями.

Топинамбур

Не рекомендуется высаживать клубнику рядом с топинамбуром из-за его агрессивного роста, который может затенить и ограничить доступ солнечного света к ягодам.

Гвоздика, подсолнечник, малина и капуста

Эти культуры конкурируют с клубникой за схожие ресурсы и пространство, препятствуя его росту и снижая урожайность.

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Теперь, когда мы определили растения, которых следует избегать, рассмотрим наиболее подходящие компаньоны для клубники:

Бобовые, горох, редис, морковь, лук, чеснок, щавель, шпинат и салат

Эти культуры создают благоприятную среду для клубники, если их посадить рядом. Лук и чеснок, в частности, выделяют сильный аромат, отпугивающий вредителей, охотящихся на клубнику, предлагая естественную защиту.

Цветы, такие как ирисы, бархатцы, пионы и папоротник

Посадка этих красивых цветов вокруг кустов клубники не только придает визуальную красоту, но и привлекает полезных насекомых, помогающих в процессе опыления.

Фруктовые деревья и хвойные растения

Вопреки расхожему мнению, клубника может процветать, если ее посадить под яблонями или хвойными деревьями, такими как ель или сосна. Кроме того, виноград и облепиха являются хорошими соседями для клубники, при условии, что они не создают чрезмерную тень и не препятствуют опылению насекомыми.

Раньше мы рассказывали, что положить в лунку при посадке помидоров, чтобы они росли вдвое быстрее.

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