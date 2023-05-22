Лучшие комедийные фильмы 2006-07 годов: готовьтесь хорошо посмеяться

UAportal подготовил список самых запоминающихся комедийных фильмов, снятых в период с 2006 по 2007 год. Подборка из пяти фильмов, получивших широкое признание как критиков, так и зрителей.

Маленькая мисс Счастье

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Комедия, Драма

Страна: США

Продолжительность: 1ч 41мин

Год: 2006

Продюсер: Дэвид Т. Френдли, Питер Сараф, Марк Тертлтауб

"Маленькая мисс Счастье" – это душевный и смешной фильм о неблагополучной семье, отправившейся в путешествие на конкурс красоты. У каждого члена семьи свои причуды и проблемы, но они объединяются, чтобы поддержать самую младшую из них, Олив, в ее мечте стать Маленькой Мисс Солнечный Свет.

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Немножко беременна

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 9мин

Год: 2007

Продюсер: Джадд Апатоу, Шона Робертсон

"Немножко беременна" – это романтическая комедия о маловероятной паре, которая случайно забеременела после секса на одну ночь. В фильме показаны их попытки построить отношения и подготовиться к родительству, а также их разные стили жизни и ценности.

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Суперперцы

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 53мин

Год: 2007

Продюсер: Джадд Апатоу, Шона Робертсон

"Суперперцы" – это уморительный фильм о двух старшеклассниках, которые отправляются на вечеринку, где собираются выпить спиртного. По пути они сталкиваются с многочисленными препятствиями и злоключениями, включая встречи с полицией и сумасшедшим хозяином вечеринки.

Лезвия славы: Звездуны на льду

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Комедия, Спорт

Страна: США

Продолжительность: 1ч 33мин

Год: 2007

Продюсер: Стюарт Корнфелд, Джон Джейкобс, Бен Стиллер

"Лезвия славы: Звездуны на льду" – это сатирическая комедия о мире соревновательного фигурного катания. В ней рассказывается о двух злейших соперниках, которые вынуждены объединиться и выступать в паре после того, как им запретили участвовать в одиночных соревнованиях. Фильм наполнен уморительными сценами и потрясающими выступлениями.

Дьявол носит Prada

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Комедия, Драма

Страна: США, Франция

Продолжительность: 1ч 49мин

Год: 2006

Продюсер: Венди Файнерман

"Дьявол носит Prada" – остроумный и увлекательный фильм о молодой женщине, которая устраивается на работу помощницей требовательного и тиранического редактора модного журнала. По мере того, как она ориентируется в жестоком мире моды, она получает ценные уроки о себе и своих амбициях.

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