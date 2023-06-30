Лучшие пять семейных фильмов последних лет: понравятся всем членам семьи

Вы ищете фильмы для домашнего просмотра с близкими? UAportal собрал топ пять лучших семейных фильмов 2018-2019 гг. Эти фильмы точно понравятся всем членам вашей семьи.

"Суперсемейка 2"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 58мин

Год: 2018

Продюсер: Джон Лассетер

В этом долгожданном сиквеле семья Парр вынуждена совмещать свои супергеройские обязанности с семейной жизнью. В то же время мистер Боб берет на себя все трудности родительского воспитания и обнаруживает, что ребенок семьи, Джек Джек обладает собственными суперспособностями.

Видео дня

"Мэри Поппинс возвращается"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Комедия, Семейный, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 2ч 10мин

Год: 2018

Продюсер: Роб Маршалл, Джон ДеЛюка

Этот фильм является продолжением киноленты "Мэри Поппинс" в 1964 году. В центре сюжета – Мэри Поппинс, которая возвращается в семью Бэнкс, чтобы помочь ей прийти в себя после личной потери. С помощью фонарщика Джека, волшебница отправляет Бэнкс в путешествие.

"Ральф против интернета"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 52мин

Год: 2018

Продюсер: Рич Мур, Фил Джонстон

В этом сиквеле фильма "Ральф против интернета" Ральф и Ванилопа должны отправиться в интернет, чтобы найти запасную часть для видеоигры девушки. По пути они встречают новых друзей и опасностей в огромной и увлекательной сети.

"Как приучить дракона 3"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Анимация, Экшн, Приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 44мин

Год: 2019

Продюсер: Бонни Арнольд

В этой заключительной части трилогии Гикавка и Беззубик должны противостоять новой угрозе для своего поселка и сообщества драконов. Также парень узнает о существовании скрытого мира драконов. Он должен решить, будет ли он защищать его или рисковать потерять все, что он любит.

"Дамбо"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Приключения, Семейный, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 1ч 52мин

Год: 2019

Продюсер: Тим Бертон

В этом римейке классического диснеевского фильма, владелец цирка Макс Медичи, поручает бывшей звезде Холту Фарриеру и его детям заботиться о новорожденном слоненок с огромными ушами. Когда оказывается, что Дамбо умеет летать с помощью ушей, жестокий предприниматель хочет использовать таланты слона в своих корыстных целях.

Ранее, UaPortal порекомендовал лучшие фантастические фильмы 2018 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!