Лучшие пять семейных фильмов последних лет: понравятся всем членам семьи
Вы ищете фильмы для домашнего просмотра с близкими? UAportal собрал топ пять лучших семейных фильмов 2018-2019 гг. Эти фильмы точно понравятся всем членам вашей семьи.
"Суперсемейка 2"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 58мин
Год: 2018
Продюсер: Джон Лассетер
В этом долгожданном сиквеле семья Парр вынуждена совмещать свои супергеройские обязанности с семейной жизнью. В то же время мистер Боб берет на себя все трудности родительского воспитания и обнаруживает, что ребенок семьи, Джек Джек обладает собственными суперспособностями.
"Мэри Поппинс возвращается"
Рейтинг IMDB: 6.7/10
Жанр: Комедия, Семейный, Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 2ч 10мин
Год: 2018
Продюсер: Роб Маршалл, Джон ДеЛюка
Этот фильм является продолжением киноленты "Мэри Поппинс" в 1964 году. В центре сюжета – Мэри Поппинс, которая возвращается в семью Бэнкс, чтобы помочь ей прийти в себя после личной потери. С помощью фонарщика Джека, волшебница отправляет Бэнкс в путешествие.
"Ральф против интернета"
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Анимация, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 52мин
Год: 2018
Продюсер: Рич Мур, Фил Джонстон
В этом сиквеле фильма "Ральф против интернета" Ральф и Ванилопа должны отправиться в интернет, чтобы найти запасную часть для видеоигры девушки. По пути они встречают новых друзей и опасностей в огромной и увлекательной сети.
"Как приучить дракона 3"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Анимация, Экшн, Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1ч 44мин
Год: 2019
Продюсер: Бонни Арнольд
В этой заключительной части трилогии Гикавка и Беззубик должны противостоять новой угрозе для своего поселка и сообщества драконов. Также парень узнает о существовании скрытого мира драконов. Он должен решить, будет ли он защищать его или рисковать потерять все, что он любит.
"Дамбо"
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: Приключения, Семейный, Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 1ч 52мин
Год: 2019
Продюсер: Тим Бертон
В этом римейке классического диснеевского фильма, владелец цирка Макс Медичи, поручает бывшей звезде Холту Фарриеру и его детям заботиться о новорожденном слоненок с огромными ушами. Когда оказывается, что Дамбо умеет летать с помощью ушей, жестокий предприниматель хочет использовать таланты слона в своих корыстных целях.
Ранее, UaPortal порекомендовал лучшие фантастические фильмы 2018 года.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!