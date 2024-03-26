Лучшие сорта огурцов, которые подходят для соления: топ-10 вариантов для вкусных закруток

Когда дело доходит до выбора сортов огурцов для засолки, следует учитывать несколько аспектов. Домохозяйки часто предпочитают консервировать и засаливать только те сорта, которые сохраняют свое качество и текстуру на протяжении всего процесса.

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Правильный выбор сорта играет немаловажную роль в сохранении наилучшего вкуса. Чтобы помочь вам в этом выборе, UAportal отобрал 10 лучших сортов огурцов для засолки.

При выборе идеальных огурцов для засолки следует учитывать преимущества выращивания, например, подходят ли они для открытого грунта или теплиц. Важно выбирать огурцы с плотной, сладкой мякотью, лишенной пустот. Кроме того, тонкая и крепкая кожура позволяет рассолу равномерно проникать внутрь.

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Опытные хозяйки советуют обратить внимание на бугорчатые сорта и гибриды, поскольку их равномерное поглощение рассола предотвращает образование пустот во время маринования, обеспечивая желаемый хруст. Также хорошо зарекомендовали себя корнишоны, обычно длиной около 7-10 см.

Чтобы помочь вам выбрать правильный сорт огурцов для засолки, мы предлагаем следующие варианты:

1. Засолочный F1

2. Бочковый F1

3. Родничок F1

4. Источник

5. Конкурент

6. Нежинский

7. На зависть соседям F1

8. Амур F1

9. Артист F1

10. Аякс F1

Эти сорта очень хорошо подходят для консервирования.

Салатные огурцы, напротив, не очень хорошо поддаются засолке, в результате чего они становятся мягкими и безвкусными. Поэтому их лучше всего смаковать свежими.

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