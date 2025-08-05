Лучший ли цикорий за кофе? Сравнение

Цикорий относится к роду травянистых растений семейства сложноцветных (астровых), имеет крепкий волосатый стебель, светло-фиолетовые цветы и листья, которые часто используют в салатах.

Корень цикория является главным ингредиентом для напитка. Его измельчают, обжаривают и заваривают как растворимый кофе. Напиток имеет мягкий горьковатый вкус и потребляется как альтернатива кофе.

Считается, что напиток цикория появился в 1800-х годах во Франции во время дефицита кофе. Чтобы снизить потребление кофейных зерен, люди добавляли жареный и молотый корень цикория в кофе. Во время Гражданской войны в США, в 1860-х, когда военно-морская блокада Союза перекрыла один из портов Нового Орлеана и в городе был дефицит кофе, этот напиток приобрел особую популярность. Сегодня он распространен по всему миру, в том числе и как бескофеиновая альтернатива обычному кофе.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Один сырой корень цикория (60 граммов) содержит 43 калории, 0,8 г белка, 10,5 г углеводов, 0,1 г жиров, 1 г клетчатки, 9% от рекомендованной суточной нормы витамина В6, 6% марганца, 4% фолатов, 3% фосфора.

Он является хорошим источником инулина, пребиотика, способствующего похудению и улучшению здоровья кишечника. Также есть марганец и витамин B6, связанные со здоровьем мозга. Количество питательных веществ в напитке из цикория достаточно мало, поскольку для приготовления используется лишь небольшое количество корня цикория (в среднем две столовые ложки, или 11 г, молотого корня цикория на одну чашку).

УЛУЧШАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ СИСТЕМЫ

Корень цикория содержит инулин, тип пребиотического вещества, способствующий росту полезных бактерий в кишечнике. Несколько исследований показали, что употребление инулина увеличивает концентрацию определенных штаммов полезных бактерий в толстой кишке.

Кроме того, цикорий улучшает работу кишечника и уменьшает запоры. В одном исследовании 44 человека, страдавших запорами, в течение 4 недель употребляли добавки с инулином цикория. По сравнению с плацебо это увеличило частоту и мягкость стула. В другом небольшом исследовании ежедневное употребление 300 мл экстракта корня цикория в течение 4 недель значительно улучшило регулярность стула по сравнению с контрольной группой.

СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ САХАРЫ В КРОВИ

Когда крысам с диабетом в течение 8 недель давали инулин цикория, он улучшил показатели уровня сахара в крови, что связано с изменением углеводного обмена.

Несколько других исследований показали и положительное влияние на инсулинорезистентность, возникающую при длительном повышенном уровне инсулина, может привести к высокому уровню сахара в крови и развитию диабета 2 типа.

В одном исследовании прием 30 г инулина в день в течение 2 недель значительно снизил инсулинорезистентность у лиц с преддиабетом по сравнению с плацебо. Кроме того, обзор 25 исследований показал, что добавки с инулином помогают снизить инсулинорезистентность у людей с диабетом 2 типа, особенно среди тех, кто страдает ожирением. Однако большинство исследований сосредотачиваются на инулине, а не на цикории.

Уменьшает воспаление

Хроническое воспаление способствует развитию сердечных заболеваний, сахарного диабета 2 типа и рака. Обнадеживающие результаты некоторых исследований на животных, которые показали, что корень цикория обладает противовоспалительными свойствами.

В одном исследовании на крысах корень цикория снизил уровни фактора некроза опухолей альфа, интерлейкина-6 и интерлейкина-1, которые являются маркерами воспаления. По результатам другого исследования у поросят, которых кормили сушеным корнем цикория, снизился уровень воспаления. Более того, одно исследование выявило, что введение экстракта цикория крысам с подагрой блокировало определенные пути, регулирующие воспаление.

Однако большинство современных исследований на эту тему было проведено на животных. Так что ученым еще предстоит выяснить, как корень цикория влияет на воспаление у людей.

НЕ СОДЕРЖИТ КОФЕИН

В стандартной чашке кофе – примерно 92 мг кофеина. Чрезмерное потребление кофеина связывают с такими побочными эффектами, как тошнота, тревожность, сердцебиение, беспокойство и бессонница.

Подобные проявления преимущественно наблюдаются у людей с повышенной чувствительностью кофеина. Для них напитки из корня цикория являются отличным заменителем кофе. Его можно смешивать с небольшим количеством обычного кофе, чтобы получить напиток с меньшим содержанием кофеина.

КОМУ НЕ ПОДХОДИТ

Цикорий может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, что сопровождается такими симптомами, как боль, отек и покалывание во рту.

Людям, имеющим аллергию на амброзию или березовую пыльцу, следует избегать цикория, чтобы предотвратить возможные негативные побочные эффекты.

Кроме того, исследования по безопасности и потенциальным побочным эффектам корня цикория для беременных или кормящих грудью являются ограниченными. Поэтому перед его употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом.

При достаточно распространенном синдроме раздраженного кишечника, особенно при его диарейном варианте, потребление цикория (за счет инулина) может усугублять симптомы расстройства кишечника.

Таким образом, напиток из цикория может быть хорошей альтернативой кофе, если нужно уменьшить потребление кофеина.