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Луковые чипсы с сыром: хрустящие, пикантные – невозможно остановиться на одном!
Это тот случай, когда готовить легко, а пробовать очень вкусно.
Хрустящие, пикантные, с ароматом паприки и чеснока – невозможно остановиться на одном!
Ингредиенты:
• Лук
• Сыр
• Сухой чеснок, паприка, молотый перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кольца лука выкладываем на пергамент.
2. Сверху посыпаем щедро творогом и специями.
3. Отправляем в разогретую духовку: 200°C, 20 минут.
4. Даем остыть, чтобы стали хрустящие – и наслаждаемся!