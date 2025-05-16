Луковые чипсы с сыром: хрустящие, пикантные – невозможно остановиться на одном!

Это тот случай, когда готовить легко, а пробовать очень вкусно.

Хрустящие, пикантные, с ароматом паприки и чеснока – невозможно остановиться на одном!

Ингредиенты:

• Лук

• Сыр

• Сухой чеснок, паприка, молотый перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кольца лука выкладываем на пергамент.

2. Сверху посыпаем щедро творогом и специями.

3. Отправляем в разогретую духовку: 200°C, 20 минут.

4. Даем остыть, чтобы стали хрустящие – и наслаждаемся!