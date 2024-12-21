Лунный календарь стрижек на январь 2025: в какие дни категорически не стоит менять прическу
Команда UAportal подготовила лунный календарь стрижек на январь 2025 года. Он поможет вам выбрать лучший день для стрижки или окрашивания волос.
Узнайте, когда Луна создаст благоприятные условия для идеальной стрижки в январе 2025 года. Когда стоит сменить имидж, а когда лучше воздержаться от любых изменений?
Лунный календарь стрижек на январь 2025: благоприятные даты
Если вы планируете посетить парикмахера в январе 2025 года, обратите внимание на самые удачные дни: 9, 10, 18, 25, 26, 27 января. Астрологи уверены, что стрижка в эти даты не только изменит ваш стиль, но может принести финансовую удачу. В общем, благоприятными днями для стрижки будут: 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 21, 22 января, а нейтральными – 2, 15, 16, 17, 20, 24, 28 числа.
Читайте также: Назовете беду: какой цвет запрещено одевать на Новый Год-2025
Когда не рекомендуется стричь волосы в январе 2025 года: неблагоприятные даты
В январе 2025 года следует воздержаться от стрижки или смены прически 29 числа. В этот день есть вероятность, что волосы будут расти медленнее или повредятся. Астрологи советуют вместо этого сосредоточиться на уходных процедурах для укрепления и поддержания здоровья волос. Неудачными для стрижки будут также: 4, 5, 7, 14, 19, 23, 30 и 31 января.
Лунный календарь на январь 2025: лучшие даты для окрашивания волос
В январе наиболее удачными днями для окрашивания волос будут 5, 6, 10, 15, 20 и 26 числа. В эти даты ваши волосы будут выглядеть здоровыми и блестящими, поэтому не бойтесь экспериментировать с новыми оттенками! Перед важными процедурами не забывайте обращаться к лунному календарю, чтобы добиться идеального результата.
Раньше мы рассказывали, в какой цвет не стоит красить ногти на Новый год-2025.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!