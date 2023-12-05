Люди с голубыми глазами: в чем особенность их энергетики

Голубые глаза издавна считаются эталоном красоты во многих странах мира, и это не удивительно. Люди с такими глазами обладают уникальной и волшебной энергией, отличающей их от других. Энергетическое поле, связанное с голубыми глазами, влияет на разные аспекты, включая характер, интеллект, темперамент и даже экстрасенсорные способности. UAportal рассказывает пять интересных фактов об энергетике людей с такими глазами.

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1. Прозрачность эмоций

Поговорка "глаза – зеркало души" касается и людей с голубыми глазами. Благодаря светлой радужной оболочке их эмоциональное состояние легко заметно для окружающих, что облегчает оценку их искренности. Голубоглазые люди, как правило, воспринимаются как эмоционально прозрачные личности, и им часто доверяют быстро и безоговорочно. Глаза не только открывают душу, но и служат окном в их внутреннем мире.

2. Связь со стихией воздуха

Люди с голубыми глазами часто ассоциируются со стихией Воздуха. Их энергия сильна и неукротима, и они могут страстно выражать себя в сложных ситуациях. Голубоглазые люди склонны к изменам и не склонны привязываться к людям и, как правило, имеют более свободный подход к отношениям. Они разносторонние, поэтому им сложно увязать свою судьбу с одним человеком.

3. Экстрасенсорные способности

Принято считать, что голубоглазым людям не хватает экстрасенсорных способностей. Экстрасенсорные способности обычно ассоциируются с кареглазыми людьми. Зеленоглазые люди, с другой стороны, часто считаются мудрыми и обладают хорошо развитым шестым чувством.

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4. Романтическая натура

Восприятие голубоглазых людей как холодных или неэмоциональных лишь частично соответствует действительности. На самом деле, их цвет глаз указывает на мечтательную и романтическую натуру. Люди с голубыми глазами часто поддаются волшебству сказок и прекрасным стремлениям как в юности, так и на протяжении всей жизни. Внутренний романтизм формирует их характер, делая их уникальными в своем взгляде на жизнь.

5. Непредсказуемость

Если вы окажетесь лицом к лицу с человеком с голубыми глазами, приготовьтесь к энергетически контрастному опыту. Хотя их общая энергия не может быть всепоглощающей, они обладают способностью интенсивно фокусировать ее на конкретных людях и моментах. Это делает их настроение и эмоции практически непредсказуемыми. Разговаривая с ними, вы можете думать, что все хорошо, но через мгновение станете свидетелем внезапной вспышки или шквала сильных эмоций.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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