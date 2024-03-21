MacBook Pro получит поддержку нескольких дисплеев: что известно об обновлениях от Apple

Компания Apple намерена представить обновление системы, специально разработанное для MacBook Pro на базе чипа M3. UAportal рассказал об этой новинке.

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Главной особенностью этого обновления является новая возможность поддержки нескольких мониторов с техническими характеристиками. Теперь пользователи смогут подключать экраны с разрешением 5K, сохраняя при этом частоту обновления 60 Гц. В настоящее время ноутбуки MacBook Pro ограничены отображением контента на одном экране с максимальным разрешением 6K и частотой обновления 60 Гц.

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Однако важно отметить, что, как и в случае с аналогом на базе M3, MacBook Air это нововведение имеет определенные ограничения. Пользователи смогут использовать два дисплея только при закрытии крышки ноутбука. Следовательно, для бесперебойной работы к устройству потребуется подключить дополнительную клавиатуру, мышь или тачпад для обеспечения бесперебойной работы.

С этим будущим обновлением Apple делает значительные шаги для улучшения пользовательского опыта для владельцев MacBook Pro, расширяя их возможности благодаря поддержке нескольких дисплеев. Это заметное усовершенствование обеспечивает большую универсальность для выполнения различных задач, что в конечном счете повышает производительность пользователей, использующих мощность чипа M3.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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