'Магическое' полнолуние 5 мая может перевернуть жизнь: что запрещено делать

5 мая 2023 года произойдет полнолуние и теневое лунное затмение – слияние данных астрономических явлений несет в себе большую энергию, которая может оказаться разрушительной. Пик освещенности лунного диска придется на 20:34 – это время является "магическим" для тех, кто хочет преобразить жизнь.

По словам астрологов, к вечеру нужно составить список планов на ближайшее будущее, распределив дела по категориям важности. Чтобы мечты сбылись, требуется их максимально визуализировать. Также можно написать желания на листе бумаги, а потом его сжечь.

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Чтобы привлечь в дом положительную энергетику, в этот день нужно навести порядок в жилье. Специалисты советуют расставить по дому свежие цветы или веточки вербы – они притянут благополучие и финансовую удачу. Тем, кто хочет избавиться от негатива и стресса, следует заняться йогой или медитацией.

Что нельзя делать в полнолуние

В полнолуние крайне нежелательно проводить хирургические вмешательства, риск осложнений будет очень велик. Процедуры лучше перенести, если есть такая возможность. Стоит также следить за уровнем физических нагрузок, не допуская переутомления.

Конфликты в этот день могут иметь крайне негативные последствия, поэтому ссор и споров нужно избегать: разрешить отношения лучше всего до или после этого периода. Не стоит планировать на полнолуние и крупных покупок, чтобы не столкнуться с мошенничеством.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.