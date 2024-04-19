Магия на большом экране: лучшие фильмы в жанре фэнтези, которые подарят ощущение приключений
UAportal предлагает подборку самых волшебных фильмов в жанре фэнтези, которые очаровывали зрителей в течение 2000-х годов. Приготовьтесь к невероятным приключениям, которые подарят настоящее удовольствие и отдых.
"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: Фэнтези, приключения, семейный
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 143 минуты
Год производства: 2005
Главный продюсер: Эндрю Адамсон
По мотивам любимого романа К.С. Льюиса "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" переносит нас в волшебный мир Нарнии. Четверо братьев и сестер попадают на мистический шкаф, который ведет их в фантастическое царство, замкнутое в вечной зиме. они должны выполнить героическое предназначение и покончить с господством Белой Ведьмы.
"Лабиринт Фавна"
Рейтинг IMDB: 8.2/10
Жанр: Фэнтези, драма
Страна производства: Испания, Мексика, США
Продолжительность: 118 минут
Год производства: 2006
Главный продюсер: Гильермо дель Торо
"Лабиринт Фавна" – это мрачная и увлекательная история, разворачивающаяся на фоне гражданской войны в Испании. Юная Офелия находит тайный лабиринт, где обитают мифические существа. Выполняя задачи, поставленные фавном, Офелия отдает себе отчет, что ее путешествие содержит ключ к фантастической судьбе, переплетенной с мрачными реалиями войны.
"Сумерки"
Рейтинг IMDB: 5.2/10
Жанр: Фэнтези, драма, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 122 минуты
Год производства: 2008
Главный продюсер: Грег Моорадиан, Марк Морган, Возраст Годфри
"Сумерки" очаровали зрителей своей уникальной смесью романтики и вампирской мифологии. Белла Свон переезжает в маленький городок и влюбляется в вампира Эдварда Каллена. Вместе они преодолевают сложности своей запретной любви, сталкиваясь с сверхъестественными угрозами и вызовами бессмертия.
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"Загадочная история Бенджамина Баттона"
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Фэнтези, Драма, Романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 166 минут
Год производства: 2008
Главный продюсер: Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и Шон Чаффин
Фильм "Загадочная история Бенджамина Баттона" рассказывает увлекательную историю о человеке, который взрослеет наоборот. Родившись пожилым мужчиной, Бенджамин Баттон проживает свою жизнь в обратном порядке, переживая историю любви, которая не подвластна времени. Становясь моложе, пока другие стареют, Бенджамин отправляется в путешествие, бросая вызов понятиям возраста, смертности и красоты мимолетных мгновений.
"Начало"
Рейтинг IMDB: 8.8/10
Жанр: Фантастика, экшн, приключения
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 148 минут
Год производства: 2010
Главный продюсер: Кристофер Нолан
Фильм "Начало" приглашает нас в удивительное путешествие через сны и реальность. Мастера-экстрасенсы обладают способностью проникать во сны и добывать ценную информацию. Дом Кобб, искусный вор, получает шанс на искупление, взяв на себя амбициозную миссию подбросить влиятельному политику идею в сознание.
Напомним, мы рассказали о лучших фильмах для семейного просмотра.
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