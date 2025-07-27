Малосольные цуккини: отличный рецепт, который вам обязательно нужно приготовить
Если вдруг друзья или родственники хотят поделиться с вами кабачками, то можете смело брать. У меня для вас есть отличный рецепт, который вам обязательно нужно приготовить!
900 г еще нежных цуккини
3 чайные ложки соли
2 ст.л.
2.5 ст.л.
3-5 зубочка чеснока
2 ложки масла
Пол пучка укропа
А дальше надо совсем немного постараться:
нарезаю кабачок 2-3 мм толщиной, кладу в миску, засыпаю солью, хорошо перемешиваю, так чтобы каждый кусочек был в соли.
Кабачки испускают очень много воды.
достаточно хорошо отжимаю руками кабачки от воды, затем добавляю мед, яблочный или винный уксус (здесь вкус сами регулируйте), добавляю тоненько нарезанный чеснок, укроп и масло.
И уже можно есть.
Поместите на несколько часов в холодильник и точно готово.
Приятного аппетита!