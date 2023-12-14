Mastercard и VISA: различия между банковскими картами

Mastercard и VISA – это два известных имена, когда речь идет о сетях банковских карт. В этой статье UAportal производит детальное сравнение между этими двумя лидерами, сосредотачивая внимание на нюансах, отличающих их друг от друга.

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Рыночные стратегии

Mastercard и VISA, как две ведущие мировые сети банковских карт, отличаются по своим рыночным стратегиям. Mastercard в первую очередь сосредотачивается на предложениях разнообразных платежных решений, в то время как VISA предпочитает сеть технологий. Кроме того, Mastercard добилась значительных успехов в сфере бесконтактных платежей, тогда как VISA играет решающую роль в развитии безопасности токенизации.

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Программы вознаграждений

Что касается программ вознаграждений, то Mastercard и VISA предлагают схожие преимущества, такие как возврат наличных денег, вознаграждения за путешествия и скидки. Однако детали и структура этих программ могут отличаться в зависимости от конкретного банка, поэтому потенциальным пользователям карт важно ознакомиться с конкретными деталями и условиями карт. Таким образом они смогут определить, какая программа вознаграждений больше соответствует их стилю жизни.

Безопасность операций

Как Mastercard, так и VISA придают первостепенное значение безопасности операций с кредитными картами. Они используют передовые инструменты для выявления мошенничества. Важно отметить, что конкретные функции безопасности могут отличаться в зависимости от банка, выпустившего карту, и ее типа.

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