Мифы о гранате, в которые мы до сих пор верим

Гранат – настоящий источник полезных веществ для детей.

Полезен для пищеварения

Гранат богат клетчаткой, которая поддерживает работу кишечника, предотвращает запоры и способствует здоровому пищеварению.

Улучшает память

Полифенолы – главные антиоксиданты граната – положительно влияют на работу мозга, способствуя лучшему запоминанию и концентрации внимания.

Поддерживает иммунитет

Благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов, гранат укрепляет защитные силы организма и помогает бороться с вирусами и бактериями.

Заботится о сердце

Полифенолы и калий в составе граната оказывают положительное влияние на сосуды и нормализуют артериальное давление, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Гранат лечит анемию" – миф.

На самом деле он содержит очень мало железа и не поможет поднять гемоглобин.

С какого возраста можно предлагать детям гранат?

С 8-9 месяцев (если ребенок умеет есть маленькие кусочки) – можно дать зернышки, раздавленные ложкой. Обязательно под наблюдением взрослого.

С 12 месяцев – можно предлагать целые зернышки.