MiJia Smart Audio Glasses: что известно о новых аудиоочках от Xiaomi

Компания Xiaomi недавно представила умные аудиоочки MiJia Smart Audio Glasses, которые стали отличным дополнением к линейке продуктов бренда. UAportal рассказал, что они могут похвастаться впечатляющим временем автономной работы до 24 часов и имеют доступную цену – 83 доллара.

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В умных аудиоочках MiJia Smart Audio Glasses, имеющих шесть различных оправ, применена инновационная технология передачи звука по воздуху. Внутри ультразвуковые динамики и алгоритм синтеза звуковой полости работают вместе, чтобы обеспечить исключительное качество звука. Кроме того, эти очки оснащены системой шумоподавления, обеспечивающей кристальную чистоту разговоров.

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Одной из особенностей MiJia Smart Audio Glasses является наличие специальных датчиков, определяющих положение устройства. Например, когда очки снимаются, воспроизведение музыки автоматически ставится на паузу.

Что касается производительности аккумулятора, то очки обеспечивают до 24 часов использования в обычных условиях, а в режиме ожидания – впечатляющие 11 дней. Легкая конструкция, весящая всего 37,7 грамма, повышает общий комфорт и удобство использования гаджета. Пользователи могут управлять устройством с помощью сенсорной панели или голосового ассистента, облегчающего взаимодействие.

Xiaomi планирует сделать MiJia Smart Audio Glasses доступными на своей краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin. 27 марта желающие покупатели смогут получить доступ к очкам по сниженной цене в 63 доллара во время фазы краудфандинга. После этого очки будут доступны по цене 83 доллара.

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