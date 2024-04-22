Мир магии и приключений: фильмы фэнтези, которые увлекут каждого зрителя

UAportal подготовил подборку из пяти фэнтезийных фильмов 2007-2010 годов. От завораживающих песков древней Персии до причудливых царств Страны Чудес эти фильмы увлекут зрителей эпическими приключениями, магическими испытаниями и волнующими историями.

"Принц Персии: Пески времени"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Приключения, фэнтези, боевик

Страна производства: США

Продолжительность: 116 минут

Год: 2010

Главный продюсер: Джерри Брукхаймер

Фильм основан на популярной серии видеоигр и рассказывает о принце, которому поручено защитить старинный кинжал, имеющий силу возвращать время вспять. С помощью принцессы он должен остановить злого вельможу, желающего завладеть кинжалом и высвободить его разрушительную силу.

"Алиса в Стране чудес"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Жанр Приключения, семейный, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 108 минут

Год: 2010

Главный продюсер: Джо Рот

Этот фильм является киноадаптацией классической сказки Льюиса Кэролла. Маленькая девочка Алиса падает в кроличью нору и попадает в удивительный мир Страны Чудес. Чтобы спасти Страну Чудес от правления тиранической Красной Королевы, Алиса должна принять свое настоящее предназначение и победить Бармаглота.

"Гарри Поттер и Орден Феникса"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Приключения, семейный, фэнтези

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 138 минут

Год: 2007

Главный продюсер: Дэвид Гейман

Пятая часть любимой серии фильмов о Гарри Поттере рассказывает о том, как Гарри и его друзья формируют тайную группу под названием Армия Дамблдора, чтобы защитить Хогвартс от деспотического правления Министерства магии. Гарри также должен бороться с собственными внутренними проблемами и противостоять растущей власти Волдеморта.

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"Загадочная история Бенджамина Баттона"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Драма, фэнтези, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 166 минут

Год: 2008

Главный продюсер: Кэтлин Кеннеди

Фильм рассказывает о жизни Бенджамина Баттона, родившегося с необычной болезнью, заставляющей его стареть в обратном направлении. Молодея, он сталкивается с особым трудом, переживает любовь и пытается примириться с реальностью своего необычного существования, охватывающего десятилетия воспоминаний.

"Потустороннее"

Рейтинг IMDb 6.4/10

Жанр: Драма, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 129 минут

Год: 2010

Главный продюсер: Клинт Иствуд

Фильм "Потустороннее" переплетает несколько сюжетных линий, сходящихся на тему жизни после смерти. Сюжет рассказывает о жизни трех людей из разных уголков мира, связанных между собой опытом со смертью и потусторонней жизнью. Когда их пути в конце концов сходятся, они ищут ответы на глубокие вопросы о смерти, духовности и смысле самой жизни.

Напомним, мы рассказали о лучших семейных фильмах.

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