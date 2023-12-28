Могут ли домашние животные чувствовать плохих людей: Суеверия

Вера в приметы и мудрость предков до сих пор глубоко укоренена во многих обществах, что заставляет людей вдаваться в вопрос, обладают ли домашние животные способностью ощущать истинную природу людей. Могут ли они точно идентифицировать и отличать плохих людей от хороших? UAportal рассказывает, что стоит за этим популярным представлением.

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Собаки

Собаки, известные своим обостренным обонянием, могут сильно реагировать на некоторые запахи. Однако очень важно не делать поспешных выводов, опираясь только на поведение собаки. Если ваш пушистый компаньон непрерывно лает на друга или знакомого, этому могут быть более простые объяснения.

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Возможно, человек недавно нанес на себя сильный аромат, с которым ваша собака не знакома, и это вызвало негативную реакцию. Кроме того, собаки, как правило, испытывают дискомфорт рядом с людьми, имеющими неустойчивые движения или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Это говорит о том, что собаки могут просто реагировать на непредсказуемость, а не конкретно определять нравственность человека.

Кошки

Кошки, как правило, известны своей избирательностью в общении с незнакомцами. Им часто нужно время, чтобы адаптироваться и создать ощущение знакомства. Даже после того, как контакт установлен, коты могут непонятно шипеть на кого без явной провокации.

Такое поведение можно объяснить разными факторами, не связанными с нравственными качествами человека. Такие мелочи, как высокое телосложение человека или громкий голос, могут вызвать защитную реакцию со стороны кошек.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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