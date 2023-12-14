Могут помешать супружескому счастью: Какие вещи не следует хранить в спальне

Как свидетельствует фольклор, на отношения между супругами может оказывать существенное влияние атмосфера в спальне. Негативная энергия, пронизывающая это пространство, может нарушить гармоничную связь между мужем и женой, что приводит к частым ссорам, опасениям измены и даже финансовым трудностям.

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Эти препятствия, несомненно, усложняют путь к продолжительному супружескому счастью. Чтобы предотвратить такие трудности, очень важно устранить определенные элементы из спальни. UAportal рассматривает пять факторов, которые следует избегать, чтобы улучшить благополучие супругов.

1. Два матраса

По народным поверьям, размещение двух отдельных матрасов на двуспальной кровати означает отсутствие единства между супругами. Чтобы способствовать ощущению близости, рекомендуется использовать один большой матрас для кровати.

2. Зеркало

Зеркала не место в спальной комнате. Они часто рассматриваются как разрушители атмосферы любви и могут привести к уменьшению энергии нежности. Рекомендуется переместить какие-либо зеркала, присутствующие в спальне, в другое место.

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3. Фонтаны или элементы, связанные с водой

Подвижная вода символизирует изменения в жизненных ситуациях. К сожалению, эти переломы могут не предвещать ничего хорошего для супружеских пар и даже привести к риску расставания. Чтобы защитить семью, желательно убрать из спальни любые объекты, связанные с водой, такие как фонтаны или аквариумы.

4. Увядшие или засохшие растения

Комнатные растения, имеющие признаки гниения, отражают угасающую любовь. Если вы решили украсить спальню зеленью, важно тщательно ухаживать за растениями и вовремя за ними увлажнять.

5. Неуместные картины

В пределах спальни парам желательно вывешивать только фотографии, на которых они изображены вместе. Любые "одиночные" фотографии или изображения других людей должны быть перемещены в другую зону дома.

Напомним, мы рассказали о нескольких практических советах, которые помогут парам сохранить страсть в браке.

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