Могут прожить более 20 лет: интересные факты о голубях

UAportal подготовил подборку интересных фактов о голубях – птицах, которых часто можно встретить в городах, во всем мире, некоторые виды живущих могут обитать в лесах и горах.

Видео дня

1. Долголетие:

Голуби могут прожить до 20 лет и даже больше, особенно при должном уходе и внимании.

2. Прекрасное зрение:

Голубиные глаза примерно втрое более чувствительны, чем человеческие. Они воспринимают удивительные 75 кадров в секунду.

3. Способность видеть солнце:

Благодаря уникальному строению глаз, голуби могут без ущерба здоровью смотреть прямо на Солнце, благодаря своей специализированной адаптации.

4. Моногамные связи:

Известно, что большинство видов голубей выбирают одного партнера на всю жизнь, формируя преданные моногамные отношения.

Читайте также: Голубь прилетел на окно: вестник удачи или несчастья

5. Удивительная скорость:

Голуби могут казаться неуклюжими на земле, но они скорые летуны. В полете они могут развивать поразительную скорость до 70-75 км/ч.

6. Глобальное присутствие:

В настоящее время существует около 300 различных видов голубей, распространенных по всему миру. Они живут на всех континентах, кроме Антарктиды.

7. Символ мира:

Голубь, во многих странах считающийся символом мира, изображен на памятниках, установленных в тридцати шести городах мира.

8. Количество перьев:

Взрослый голубь может похвастаться около 10 000 перьев, покрывающих его тело, обеспечивая изоляцию, защиту и облегчая грациозный полет.

Напомним, мы уже писали, какие имена для попугая лучше выбрать

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !