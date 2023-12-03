Могут прожить более 20 лет: интересные факты о голубях
UAportal подготовил подборку интересных фактов о голубях – птицах, которых часто можно встретить в городах, во всем мире, некоторые виды живущих могут обитать в лесах и горах.
1. Долголетие:
Голуби могут прожить до 20 лет и даже больше, особенно при должном уходе и внимании.
2. Прекрасное зрение:
Голубиные глаза примерно втрое более чувствительны, чем человеческие. Они воспринимают удивительные 75 кадров в секунду.
3. Способность видеть солнце:
Благодаря уникальному строению глаз, голуби могут без ущерба здоровью смотреть прямо на Солнце, благодаря своей специализированной адаптации.
4. Моногамные связи:
Известно, что большинство видов голубей выбирают одного партнера на всю жизнь, формируя преданные моногамные отношения.
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5. Удивительная скорость:
Голуби могут казаться неуклюжими на земле, но они скорые летуны. В полете они могут развивать поразительную скорость до 70-75 км/ч.
6. Глобальное присутствие:
В настоящее время существует около 300 различных видов голубей, распространенных по всему миру. Они живут на всех континентах, кроме Антарктиды.
7. Символ мира:
Голубь, во многих странах считающийся символом мира, изображен на памятниках, установленных в тридцати шести городах мира.
8. Количество перьев:
Взрослый голубь может похвастаться около 10 000 перьев, покрывающих его тело, обеспечивая изоляцию, защиту и облегчая грациозный полет.
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