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Морковный пирог с крем-сыром: вкусная альтернатива сладкому
Если вы в поиске необычной альтернативы сладкому, советую попробовать этот морковный пирог!
Ингредиенты:
Для пирога:
- масло растительное - 140 мл
- яйца – 2 шт.
- тростниковый сахар – 200 г
- Тертая морковь - 300 г
- Мука – 180 г
- сода – 1/2 ч.л.
- молотая корица – 1 ч.л.
- соль
- Ананас
- изюм
- орехи
Для глазури:
- сливочный сыр – 250 г
- Сахарная пудра – 275 г
Готовим, пока зубочистка не будет получаться полностью сухой.
PS Даем полностью остыть тесту, а только потом добавляем сверху глазурь.