Морковный торт: вкусное необычное сочетание
Как вы относитесь к необычным сочетаниям? Попробовать еще какие-нибудь овощные десерты и какие любимые? Например, тарт с помидором, пирожные из цуккини, торт – огурец-базилик.
Морковный бисквит:
Форма 16 см
130 г муки
140 г тростникового сахара
10 г разрыхлителя
1/3 ч. л. соли
2 г молотой корицы
80 мл рафинированного масла
60 мл апельсинового фреша
цедра одного апельсина
250 г моркови (натертой на мелкой терке)
150 г грецких орехов (обжаренных)
Включите духовку на 170° с конвекцией.
Соедините: муку, сахар, разрыхлитель, соль, корицу.
Объедините цедру, морковь, растительное масло и апельсиновый фреш.
Измельчите скалкой грецкие орехи и добавьте к сухим ингредиентам.
Перемешайте сухую и мокрую часть.
Затяните дно формы фольгой, выложите тесто в форму, разровняйте.
Отправьте в разогретую духовку на 50 минут.
Достаньте бисквит, дайте остыть, оберните пленкой и оставьте на 12 часов.
Апельсиновый мармелад:
100 г филе апельсина
50 мл апельсинового фреша
цедра половины апельсина
4 г пектина NH
40 г сахара
1/5 ч. л. лимонной кислоты
Смешайте сахар с пектином.
Прогрейте филе апельсина, фреш и цедру до 40°С. Снимите с плиты, добавьте сахар с пектином, сверните на плиту.
Доведите до кипения, дайте прокипеть 1 минуту, снимите с плиты.
Добавьте лимонную кислоту, перемешайте, переложите в миску и накройте пленкой в контакт.
Дайте мармеладу остыть 1-2 часа.
Крем:
250 г крем-сыра
100 мл сливок (30-33%)
80 г сливочного масла (82%)
40 г сахарной пудры
Взбейте крем-сыр, масло и сахарную пудру. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме.
Добавьте сливки, продолжайте взбивать.
Переложите 2/3 крема в кондитерский мешок, 1/3 крема – в мешок с насадкой "закрытая звезда".
Переложите мармелад в мешок.
Разрежьте бисквит на 3 коржа.
Поставьте на тарелку кольцо, выложите ацетатную пленку. Положите лепешку бисквита, выложите крем по диаметру, затем мармелад.
Выложите сверху второй лепешку, затем крем и мармелад.
Выложите третий бисквит, сверху отсадите крем фигурной насадкой.
Удалите торт на несколько часов в холодильник.
Снимите кольцо с торта, задекорируйте кумкватом, попкорном в карамеле и орехами в карамеле.
Приятного аппетита!