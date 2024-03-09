Moto G Power 5G (2024): Что известно о новинке от Motorola

UAportal рассказал, что Moto G Power 5G (2024) будет оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 7020. Примечательно, что его предшественник Moto G Power 5G (2023) поставляется с чипом MediaTek Dimensity 930, что делает это значительным обновлением.

Видео дня

Ожидается, что Moto G Power 5G (2024) будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечит достаточную мощность для разных задач. С точки зрения программного обеспечения, устройство будет работать на версии Android 14 прямо из коробки, обеспечивая плавный и обновленный пользовательский опыт.

Читайте также: Apple Vision Pro: Что известно об очках виртуальной реальности

Также Moto G Power 5G (2024) может иметь 6,7-дюймовый РК-экран, обеспечивающий яркое и увлекательное изображение. Кроме того, смартфон будет оснащен удобным портом для зарядки USB-C и 3,5 мм разъемом для наушников, чтобы удовлетворить разные предпочтения пользователей.

Что касается физических размеров устройства, то, по прогнозам, у него будет тонкий и гладкий корпус размером 167,3 × 76,4 × 8,5 мм. Благодаря этому его будет удобно держать в руке и носить в кармане.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!