Может симметрично срастаться: Интересные факты о кварце

UAportal подготовил интересные факты о кварце – минерале, который широко распространен по всему миру. Этот универсальный драгоценный камень находит применение в различных отраслях промышленности, в частности, в ювелирном секторе.

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Распространенность

Кварц является одним из самых распространенных минералов в земной коре.

Этимология

Термин "кварц" происходит от немецкого слова, которое переводится как "жесткий".

Разновидности кварца

Известнейшие разновидности кварца, включая аметист и цитрин, технически подпадают под категорию кварца.

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Прозрачность и цвет

В чистом виде кварц имеет либо прозрачный, либо белый вид.

Поразительная симметрия

Природа часто поражает кристаллами кварца, которые срастаются симметрично, показывая идеальную идентичность между своими компонентами.

Искусственный синтез

Синтетическое производство кварца дает камни повышенной чистоты и красоты без ущерба качеству. Голубой кварц, являющийся настоящим произведением искусства, не встречается в природе.

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