Можно ли дарить нечетное количество цветов и что это значит

Символическое значение цветов в букете может передавать сердечные послания. Даже одна роза может иметь большое значение. Когда дело доходит до дарения цветов женщинам, важно учитывать послание, несущее букет, особенно от нового поклонника. UAportal разбирался в том, что означает разное количество цветов, и что они символизируют.

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Язык цветов пестрит тонкими выражениями. Чтобы начать знакомство или увлечься кем-то, достаточно одного цветка. Роза с большим бутоном на длинном стебле излучает элегантность и делает комплименты с изяществом.

Букет из трех цветов имеет универсальный шарм и не несет в себе конкретных коннотаций. Его можно подарить любимой, маме, бабушке или коллеге. Такой жест демонстрирует уважение и симпатию и простоту связи.

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Пять цветков в букете подчеркивают желание развивать отношения дальше. Это отражает стремление к непрерывности и углублению расположения.

Число семь символизирует уважение и уважение. Принято дарить букет из семи хризантем, астр или гладиолусов учителям на первое сентября – это сердечный жест в честь их преданности. Кроме того, букет из семи цветков может также преподнести любовь и продемонстрировать глубокую привязанность.

Очаровательная красота девяти белых бутонов роз означает, что человек не имеет себе равных и глубоко ценится. Это означает исключительность и неповторимость.

Одиннадцать цветков – отличный подарок на годовщину свадьбы. Это число означает крепкую любовь, которая становится сильнее с каждым годом, подтверждая, что расположение остается ярким и живым.

Двенадцать, четное число, предлагает утешение и поддержку друзьям в трудные времена. Оно служит жестом глубокой дружбы, уверяя их в твердой верности и поддержке.

В постсоветских странах традиция противопоставляет парные букеты, символизирующие завершение жизненного цикла. Однако флористы утверждают, что после 10 роз эта примета не сбывается. Поэтому можно без опасений выбирать букеты с 10, 20, 30, 50 или даже 100 цветками.

Флористы утверждают, что девять, одиннадцать или пятнадцать цветков в букете символизируют безграничную любовь и восхищение. Они свидетельствуют о глубине чувств, которыми делятся.

Число 13 во многих культурах часто ассоциируется с предрассудками и дурной приметой. Поэтому в некоторых европейских странах не принято дарить 13 роз. Однако существуют и альтернативные интерпретации такого букета. Он может отражать глубокие чувства зрелого мужа к своей жене или символизировать уважение, которое он испытывает к ней.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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