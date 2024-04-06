Можно ли подбирать деньги, серьги или шпильки, найденные на улице

Не все, найденное на улице, гарантирует счастье нашедшему его. UAportal рассказал, что даже если вещь кажется ценной, желательно дважды подумать, прежде чем унести ее с собой, поскольку в будущем можно пожалеть.

Шпильки

Шпильки могут нести в себе скрытую опасность, потенциально нанося вред тем, кто ими пользуется. Некоторые считают, что если она закреплена, то это символизирует конец полосы несчастий. В таких случаях принято избегать пересекать ее путь и вместо этого бросать монету через плечо.

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Деньги

Горстка монет на дороге или на перекрестке может быть либо испорченной валютой, либо платой темным силам. Однако некоторые считают, что находка банкнот означает удачу. Однако рекомендуется использовать найденные деньги на благородные цели, например, в помощь малоимущим.

Серьги

При поднятии чужой серьги важно учитывать потенциальный негатив, оставленный предыдущим владельцем. Они имеют тенденцию теряться, когда накапливают негатив. Однако также считается, что незамужняя женщина, нашедшая серьгу, вскоре встретит приятного романтического партнера.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя дарить носки.

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