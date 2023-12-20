Можно ли разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновке

Когда речь идет о разогреве пищи, очень важно соблюдать лучшие практики для обеспечения безопасности и качества продуктов питания. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут правильно нагреть еду в пластиковом контейнере.

Видео дня

Выбираем правильный пластиковый контейнер

Некоторые пластмассы могут выделять вредные химические вещества при нагревании, поэтому ищите тару, которая пригодна для использования в микроволновке. Кроме того, лучше избегать контейнеров с трещинами или повреждениями, поскольку при нагревании они могут выделять химические вещества в пищу.

Ориентируйтесь на этикетку с меткой "Безопасно для микроволновки"

Пластиковые контейнеры, пригодные для использования в микроволновке, специально разработаны для того, чтобы выдерживать тепло без вымывания вредных химических веществ в пищу. Разогревая еду в пластиковой таре, всегда обращайте внимание на этикетку, чтобы убедиться, что она пригодна для этой цели.

Накрывайте пищу крышкой, подходящей для использования в микроволновке

Использование правильной крышки при разогреве пищи в пластиковом контейнере может помочь удержать пар и тепло, обеспечивая более равномерное распределение тепла. Это также может помочь предотвратить потерю влаги и предотвратить высыхание пищи при нагревании. Важно не закрывать крышку плотно, чтобы не допустить создания напряжения внутри контейнера.

Читайте также: Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке: советы молодым хозяйкам

Осторожно обращайтесь с горячими продуктами

После разогрева продуктов в пластиковом контейнере важно обращаться с ней осторожно. Чтобы избежать ожогов или разливки пищи, можно использовать кухонные перчатки или полотенце, чтобы вынуть контейнер из микроволновки.

Если вы не уверены, переложите на тарелку

Если есть сомнения в нагревании пищи в пластиковом контейнере, всегда лучше переложить еду на тарелку перед разогревом. Это поможет обеспечить безопасный разогрев пищи без каких-либо потенциальных рисков, связанных с пластиковыми контейнерами.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!