Можно ли сажать калину у дома: народные приметы

Калина может приносить удачу и защиту, но считается, что она тоже приносит несчастье и страдание. Знание того, где посадить калину, может оказать существенное влияние на благосостояние жителей. UAportal подготовил несколько рекомендаций.

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Согласно народной мудрости, не рекомендуется высаживать калину близко к дому или в пределах двора. Это предостережение связано с тем, что калина имеет мощную энергетику, которая может притягивать отрицательные силы, способные причинить вред жильцам или имуществу. Более того, ее присутствие у жилья может повлечь конфликты, раздор и даже супружеские распри.

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Еще одной причиной воздержания от посадки калины у дома является ее связь со смертью и похоронными ритуалами. Часто калиной украшают гробы и могилы во время поминальных служб, она вызывает мрачные мысли, предвещает болезни и утрату близких.

Однако, если вы хотите наслаждаться красотой и пользой калины, есть альтернативные места для ее выращивания. Рекомендуется высаживать калину на границы участка, создавая защитный барьер от негативных энергий и злых духов. Кроме того, посадка калины у колодца или источника может очистить воду.

Чтобы усилить положительные качества калины и смягчить ее негативные последствия, полезно высаживать ее в паре с другими растениями, такими как боярышник, шиповник, малина или смородина, дополняющие ее свойства. Такая симбиотическая высадка не только усиливает положительные свойства растения, но создает сбалансированную и гармоничную систему.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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