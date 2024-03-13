Можно ли сажать рябину у дома: народные приметы

Каждое дерево имеет уникальную энергетику, способную влиять на различные аспекты нашей жизни. Известно, что некоторые деревья восстанавливают утраченные ресурсы, другие улучшают эмоциональное состояние. UAportal подготовил народные приметы, касающиеся посадки рябины и ее влияния на жизнь человека.

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Умножение и надежда

Если вы хотите принести новую жизнь в свой дом, рекомендуется сажать рябину с южной стороны дома. По народным поверьям, как только появляются первые плоды, это будет символизировать скорую беременность женщины.

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Содействие миру и гармонии

Молодоженам традиционно рекомендовали сажать рябину на восточной стороне дома, поскольку она символизирует спокойствие. Считалось, что дерево будет поддерживать супругов в течение первого года совместной жизни.

Привлечение успеха

Считалось, что посадка дерева на западной стороне дома привлекает удачу и раскрывает скрытые таланты. Чтобы привлечь изобилие и процветание в свой дом, следует выращивать черную или красную рябину на северной стороне двора.

Испокон веков считалось, что наличие красной рябины возле дома обеспечивает защиту от злого глаза и намерений. Согласно легендам, ягоды обладают способностью отгонять отрицательную энергию. Кроме того, девушки плели венки из веток дерева и вешали их за дверью, что служило оберегом от нежелательных гостей или людей со злыми намерениями.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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