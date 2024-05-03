Можно ли возвращаться на полпути домой: значение этого предрассудка

Предки верили, что возвращение на полпути домой может принести несчастье или опасность. Это следует из представления о том, что порог дома служит барьером между миром реальности и сверхъестественным. Считается, что если переступить этот порог дважды, то нарушается гармония, следовательно, притягивается отрицательная энергия. UAportal узнал, как можно избавиться от негативного влияния, вернувшись домой с полпути.

Чтобы противодействовать плохой примете, существуют различные средства, такие как взгляд в зеркало, стук по дереву или обращение за помощью к своему ангелу-хранителю. Однако следует отметить, что иногда возвращение домой может иметь положительное значение, выступая в качестве проблеска интуиции или предупреждения от домового, имеющего целью предупредить человека о возможной опасности или неприятности.

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Более того, это поверье имеет разные варианты в зависимости от времени суток, когда человек возвращается домой. Если возвращение домой происходит утром, считается, что несчастье будет сопровождать весь день.

Если во второй половине дня, то вечером может постичь одиночество, а если в полдень – финансовые затруднения. Вечерний возврат может предотвращать отмену или неблагоприятный результат запланированных встреч или событий.

Интересно, что некоторые воспринимают возвращение на полпути домой как возможность признать собственные слабости и переоценить заранее планы. Некоторые утверждают, что очень важно идти до конца, несмотря на трудности. И наоборот, другие выступают за периодическую приостановку планов, рекомендуя оставаться дома, если вдруг возникают неожиданные желания.

Напомним, UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, существующих в украинском быту и семейной жизни.

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