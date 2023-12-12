Можно навлечь беду на всю семью: Где не стоит хранить одежду и обувь

UAportal выяснил, что очень важно учитывать конкретные места, где не следует хранить или размещать одежду и обувь в вашем доме. Узнайте, как обеспечить положительную энергию в жилом пространстве.

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Спинка стула

Спинка стула может показаться удобным местом для бросания рубашек или брюк в конце долгого дня, но согласно поверью, эта практика может оттолкнуть процветание и любовь. Считалось, что если незамужние девушки оставляли свою одежду на спинке стула, это уменьшало их шанс найти хорошего партнера, что приводило к неудачному браку.

Кровать

Желательно не класть новую одежду прямо на кровать. Когда приобретаете новую вещь, важно сначала одеть ее, чтобы она переняла личную энергетику человека и сравнялась с ней. Не кладите неношеную одежду прямо на кровать, чтобы сохранить гармоничную энергетику как одежды, так и спального места.

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Пол

Если оставить одежду разбросанной на полу, это может привести к тому, что отрицательная энергия или нечистые силы могут повлиять на человека. Правильно сохраняя одежду, можно свести к минимуму любую отрицательную энергетику.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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