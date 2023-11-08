Можно привлечь проблемы: когда не стоит мыть окна

Когда кажется, что неприятности надвигаются на вас – подходите к определенным задачам с осторожностью. В частности, к мойке окон. UAportal расскажет, чем эта простая рутинная работа, с которой связаны определенные поверья и приметы, может быть опасна.

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По поверьям наших предков, есть определенное время суток, когда лучше избегать мытья окон, чтобы не навлечь беду на дом. Не рекомендуется делать это вечером или ночью, а лучше начать с утра и закончить до обеда. Считается, что соблюдение этого времени обеспечит теплую и уютную атмосферу в доме на длительный период. Если мыть окна вечером или ночью, то есть риск потерять здоровье, благополучие и даже пригласить злые силы.

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Кроме того, существует вопрос, целесообразно ли мыть окна во время дождя. Согласно народным предрассудкам, лучше воздержаться от этого. Считается, что это доставляет в дом несчастье или болезнь.

Некоторые дни также считаются неблагоприятными для мытья окон. Три дня до Пасхи и день праздника считаются непригодными для таких задач. Также запрет распространяется на воскресенье и вторую половину субботы.

Для тех, кто стремится создать гармоничную атмосферу дома, распространенной практикой является добавление нескольких капель воды в раствор для мытья. Считается, что это простое действие может предотвратить конфликты в семье, способствуя спокойной и мирной атмосфере, которая отпугивает злую энергию.

Лучшими порами для мытья окон являются весна и осень. Идеальным месяцем весной считается апрель, когда полностью растает снег.

Осенью желательно мыть окна поближе к концу октября, чтобы успеть до первого снегопада. Следуя этим советам, вы сможете не только обеспечить блеск окон, но и согласовать свои действия с давними верованиями и традициями.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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