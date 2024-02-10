Мультфильмы, подарящие зрителям незабываемые впечатления от просмотра
UAportal рассказал об одном из лучших мультипликационных фильмов, выпущенных между 2003 и 2007 годами. Эти фильмы продолжают очаровывать зрителей своими незабываемыми историями, персонажами и потрясающей, к тому времени, анимацией.
"Полярный экспресс"
Рейтинг IMDb: 6.6/10
Жанр: Анимация, приключения, семейный
Страна производства: США
Продолжительность: 100 минут
Год: 2004
Главный продюсер: Castle Rock Entertainment
"Полярный экспресс" рассказывает о магии Рождества, когда маленький мальчик отправляется в волшебное путешествие на Северный полюс на борту магического поезда. Мальчик встречает уникальных персонажей, среди которых поющий бродяга и таинственный проводник. Через храбрость, чудеса и веру дети на борту поезда открывают для себя подлинный смысл Рождества.
"Рататуй"
Рейтинг IMDb: 8/10
Жанр Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность 111 минут
Год: 2007
Главный продюсер: Pixar Animation Studios
"Рататуй" знакомит нас с Реми, крысой с необычайным кулинарным талантом, мечтающим стать известным шеф-поваром. Реми завязывает неожиданную дружбу с Лингвини, дворником, также мечтающим стать поваром. Вместе они начинают создавать кулинарные шедевры и сталкиваются с вызовами и проблемами со стороны людей, не любящих крыс.
"Тачки"
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 117 минут
Год: 2006
Главный продюсер: Pixar Animation Studios
Действие фильма "Тачки" происходит в мире, населенном человекоподобными автомобилями, в центре которого Молния МакКвин, молодой и амбициозный гонщик, стоящий на пороге славы. Обстоятельства приводят его в маленький городок Радиатор Спрингс на шоссе 66. Он получает ценные жизненные уроки и открывает для себя ценности дружбы и работы в команде.
"В поисках Немо"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 100 минут
Год: 2003
Главный продюсер: Pixar Animation Studios
Фильм "В поисках Немо" рассказывает историю Марлина, отправляющегося в путешествие, чтобы найти своего сына Немо, которого выловил аквалангист и увез в Сиднее в Австралии. Марлин объединяется с Дори, забывчивой синей рыбкой, вместе с которой они сталкиваются с препятствиями и яркими персонажами. Путешествуя по океану, Марлин и Дори сталкиваются с опасностями и получают ценные жизненные уроки.
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"Суперсемейка"
Рейтинг IMDb: 8/10
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 115 минут
Год: 2004
Главный продюсер: Pixar Animation Studios
"Суперсемейка" рассказывает о мире, где супергерои вынуждены жить обычной жизнью из-за юридических сложностей. Мистеру Невероятному и его жене Еластике поручена особая миссия – спасти мир от злодея Синдрома. Они должны вновь раскрыть свои способности и работать вместе со своими детьми, которые также обладают уникальными способностями, чтобы остановить этого вора.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
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