Мультфильмы, подарящие зрителям незабываемые впечатления от просмотра

UAportal рассказал об одном из лучших мультипликационных фильмов, выпущенных между 2003 и 2007 годами. Эти фильмы продолжают очаровывать зрителей своими незабываемыми историями, персонажами и потрясающей, к тому времени, анимацией.

Видео дня

"Полярный экспресс"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Анимация, приключения, семейный

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год: 2004

Главный продюсер: Castle Rock Entertainment

"Полярный экспресс" рассказывает о магии Рождества, когда маленький мальчик отправляется в волшебное путешествие на Северный полюс на борту магического поезда. Мальчик встречает уникальных персонажей, среди которых поющий бродяга и таинственный проводник. Через храбрость, чудеса и веру дети на борту поезда открывают для себя подлинный смысл Рождества.

"Рататуй"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность 111 минут

Год: 2007

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

"Рататуй" знакомит нас с Реми, крысой с необычайным кулинарным талантом, мечтающим стать известным шеф-поваром. Реми завязывает неожиданную дружбу с Лингвини, дворником, также мечтающим стать поваром. Вместе они начинают создавать кулинарные шедевры и сталкиваются с вызовами и проблемами со стороны людей, не любящих крыс.

"Тачки"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 117 минут

Год: 2006

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

Действие фильма "Тачки" происходит в мире, населенном человекоподобными автомобилями, в центре которого Молния МакКвин, молодой и амбициозный гонщик, стоящий на пороге славы. Обстоятельства приводят его в маленький городок Радиатор Спрингс на шоссе 66. Он получает ценные жизненные уроки и открывает для себя ценности дружбы и работы в команде.

"В поисках Немо"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год: 2003

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

Фильм "В поисках Немо" рассказывает историю Марлина, отправляющегося в путешествие, чтобы найти своего сына Немо, которого выловил аквалангист и увез в Сиднее в Австралии. Марлин объединяется с Дори, забывчивой синей рыбкой, вместе с которой они сталкиваются с препятствиями и яркими персонажами. Путешествуя по океану, Марлин и Дори сталкиваются с опасностями и получают ценные жизненные уроки.

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"Суперсемейка"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 115 минут

Год: 2004

Главный продюсер: Pixar Animation Studios

"Суперсемейка" рассказывает о мире, где супергерои вынуждены жить обычной жизнью из-за юридических сложностей. Мистеру Невероятному и его жене Еластике поручена особая миссия – спасти мир от злодея Синдрома. Они должны вновь раскрыть свои способности и работать вместе со своими детьми, которые также обладают уникальными способностями, чтобы остановить этого вора.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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