Мультфильмы, полные чудес и приключений: их стоит посмотреть каждому

Приготовьтесь перенестись в мир чудес и фантазии с лучшими мультфильмами, выпущенными в период с 2010 по 2015 год. UAportal подготовил подборку из пяти лучших лент.

Видео дня

"Головоломка"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 95 минут

Год: 2015

Главный продюсер: Walt Disney Animation Studios

В центре сюжета "Головоломка" – молодая девушка по имени Райли Андерсон, недавно переехавшая со своей семьей в Сан-Франциско. История в основном происходит в голове Райли, где пять эмоций – радость, грусть, страх, гнев и отвращение – руководят ее действиями. Когда Райли переживает важное эмоциональное событие после перехода в новую школу, Радость и Грусть теряются в глубинах ее сознания, пытаясь выбраться и оставляя Страх, Гнев и Отвращение управлять ее повседневной жизнью.

"Зверополис"

Рейтинг IMDb: 8/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 108 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Walt Disney Animation Studios

Фильм рассказывает историю Джуди Хоппс, решительной крольчихи, мечтающей стать полицейским, несмотря на предрассудки относительно меньших животных. Когда она наконец-то достигает своей цели и присоединяется к полицейскому департаменту Зоотопии, ее назначают парковщицей. Чувствуя, что ее недооценивают, Джуди полна решимости доказать свою состоятельность и берется за увлекательное таинственное дело, связанное с пропавшими без вести хищными млекопитающими.

"Как приручить дракона"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 98 минут

Год: 2010

Главный продюсер: DreamWorks Animation

Действие фильма "Как приручить дракона" происходит в селе Берк, где викинги воспринимают драконов как своих злейших врагов. В центре сюжета – Икота, молодой викинг, стремящийся стать истребителем драконов, как его отец и другие викинги. Однако все меняется, когда он встречает и укрощает дракона, поняв, что драконы и люди могут жить в мире.

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"Город героев"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 102 минуты

Год: 2014

Главный продюсер: Walt Disney Animation Studios

События происходят в футуристическом городе Сан-Франсокио и рассказывают о молодом вундеркинде по имени Хиро Хамада. Хиро вместе со своим надутым роботом-медиком Беймаксом формирует команду необычных героев, чтобы раскрыть тайну опасного злодея в грозящей городу маске. Хиро и его новые друзья, обладающие уникальными и поразительными способностями, объединяют усилия по защите Сан-Франсокио и становятся легендарной командой супергероев.

"Лего Фильм"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 100 минут

Год: 2014

Главный продюсер: Warner Bros. Animation

Фильм рассказывает о приключениях обычной минифигурки Лего по имени Эммет Бриковски, которого считают "Особым" и главным ключом к спасению вселенной Лего от тиранического Лорда Бизнеса. Эммета нанимает группа мастеров-конструкторов, среди которых Уилдстайл, Бэтмен и Гендальф, чтобы остановить планы Лорда Бизнеса и его оружие – Адскл. Во время своего путешествия они открывают силу творчества и командной работы, преодолевая разнообразные вызовы, в том числе загадочный план Лорда Бизнеса.

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