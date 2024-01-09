Мультиварка против скороварки: Что лучше приобрести хозяйкам

Выбирая между традиционной скороваркой и современной мультиваркой, следует учесть несколько важных аспектов. Эти приборы отличаются универсальностью приготовления блюд, использованием и размещением на кухне. UAportal рассмотрел существенные отличия, чтобы помочь сделать осознанный выбор.

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Универсальность приготовления пищи

Скороварки отлично подходят для быстрого приготовления кусков мяса и бобовых, в то время как мультиварки предлагают более широкий спектр возможностей приготовления, таких как приготовление супов, выпечки, варка риса.

Кроме того, мультиварки часто имеют дополнительные настройки для пассировки и приготовления на пару, что обеспечивает еще большую универсальность на кухне. Скороварка лучше подходит для блюд, требующих высокого давления и быстрого приготовления, в то время как мультиварка обеспечивает различные функции приготовления в одном приборе.

Простота использования

Скороварка простая, с легкими настройками и минимальным контролем. С другой стороны, мультиварки, как правило, оснащены цифровым интерфейсом, предварительно установленными программами приготовления и таймером отложенного старта, что делает их более удобными в использовании и уменьшает потребность в практическом управлении.

Размер и мощность

Как скороварки, так и мультиварки имеют одинаковый объем – от 4 до 8 литров. Мультиварки имеют несколько внутренних кастрюль для дополнительной универсальности и возможности готовить несколько блюд одновременно, что может быть полезным для приготовления разнообразных блюд для большой семьи.

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Цена и инвестиции

Скороварки, как правило, более доступны и практичны, если основной целью является приготовление различных блюд под давлением. В отличие от них мультиварки стоят дороже, но предоставляют больше возможностей для приготовления блюд, что делает их ценной долгосрочной инвестицией для тех, кто любит разнообразные методы приготовления пищи.

Кухонное пространство

Если рассматривать кухонное пространство, то скороварка, как правило, занимает меньше места на столешнице или в шкафу благодаря своей более простой конструкции. И наоборот, мультиварка может нуждаться в большем месте, поэтому при выборе между этими двумя приборами важно учитывать наличие свободного пространства и места для хранения.

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