Мышцы более развиты, чем у спортсменов: пять интересных фактов о гориллах

Гориллы, самые большие приматы в мире, сейчас стоят перед угрозой вымирания. Через деятельность человека эти замечательные создания оказались на грани вымирания, теряя свои естественные среды обитания и будучи вытесненными из своих домов. UAportal подготовил интересные факты об этих непревзойденных животных.

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Невероятная сила

Взрослые гориллы очень сильны, превосходя силу хоть какого человека на Земле. В среднем самец гориллы имеет в 6-8 раз большую физическую силу, чем тренированный мужчина.

Близкие родственники

По генетическому сходству с человеком гориллы уступают только двум видам шимпанзе. По сравнению со всеми другими обезьянами, гориллы имеют более близкое родство с нашим видом.

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Впечатляющие размеры и мышцы

Взрослый самец гориллы может весить до 200 кг, а его мышцы часто более развиты, чем у профессиональных спортсменов.

Социальная структура

Обычно гориллы живут группами, известными как отряды, состоящие из 30 особей. Возглавляет стаю обычно опытный и доминантный самец. Однако молодые гориллы время от времени бросают вызов лидерству старших самцов.

Защитное поведение

В случае нападения самцы горилл защищаются, в то время как самки ставят во главу угла собственную безопасность и защиту своего потомства. Известно, что гориллы запугивают врагов рычанием и биением себя в грудь.

Они могут бросаться на бегущих противников и наносить укусы, которые в некоторых африканских племенах считаются знаком позора. Это связано с тем, что укус гориллы означает страх и попытки сбежать.

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