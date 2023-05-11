На голову трем знакам зодиака упадет счастье в течение недели

UAportal подготовил гороскопы для Льва, Весов и Близнецов на 8-14 мая. На этой неделе следует ждать невероятного счастья, которое прямо свалится на голову.

Лев

На этой неделе Лев будет наиболее счастлив, когда сосредоточится на своих личных целях и стремлениях. Текущее расположение Сатурна в их знаке указывает на то, что они получат значительный приток позитивной энергии, которая поможет преодолеть любые препятствия, стоящие на пути.

Воспользуйтесь этой энергией, упорно работая над своими мечтами, и вы испытаете чувство удовлетворения и счастья, которого давно не испытывали.

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Весы

Для Весов эта неделя посвящена тому, чтобы наслаждаться мелочами жизни. Уран в Деве побуждает принимать спонтанность и отпустить все ожидания, которые могли быть.

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Сосредоточьтесь на том, чтобы проводить время с близкими и наслаждаться настоящим моментом. Вы увидите, что это принесет огромное количество радости и счастья.

Близнецы

Близнецы, ваше счастье на этой неделе тесно связано с способностью к эффективному общению. Поскольку Нептун находится в Близнецах, это прекрасное время для восстановления отношений со старыми друзьями или установления новых связей.

Используйте это время для укрепления существующих отношений, будучи открытыми и честными в общении. Поступая таким образом, вы обнаружите, что уровень счастья и удовлетворенности повысится.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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