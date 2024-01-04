На каком пальце не рекомендуется носить колечко: Украинские предрассудки
Хотя многие считают, что кольца можно носить на любом пальце, существует оговорка, что последствия могут быть неблагоприятными. UAportal рассказывает об этих предрассудках.
Конечно, мы не имеем в виду традиционный безымянный палец, который обычно предназначается для кольца. Широко принято носить кольца на среднем пальце, а также на указательном и мизинце.
Однако не рекомендуется носить кольца на большом пальце, особенно тем, кто доверяет суеверным верованиям и приметам.
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Суеверия, связанные с ношением кольца на большом пальце
1. Приметы свидетельствуют, что украшая именно этот палец драгоценным аксессуаром, можно "уменьшить" природную красоту человека.
2. Считается, что ношение кольца на большом пальце может привести к проблемам со здоровьем, которые могут отрицательно повлиять на общий вид человека.
3. Считается, что люди могут испытывать регулярные нарушения настроения и частые проявления негативных эмоций, таких как гнев, ненависть или зависть.
4. Ношение кольца на большом пальце свидетельствует о неуверенности в себе.
Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.
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