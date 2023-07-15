На выходные трем знакам зодиака сказочно повезет: Гороскоп на 15-16 июля

UAportal подготовил гороскопы на выходные 15-16 июля, исследуя астрологические влияния и то, как они могут повлиять на различные аспекты жизни. Овну, Тельцу и Близнецам невероятно повезет в эти дни.

Овен

При небесном выравнивании Луны в Овне люди, родившиеся под этим знаком зодиака, могут рассчитывать на выходные, наполненные необыкновенной удачей. Удача благоволит смелым, и Овны готовы воспользоваться любой возможностью, которая им представится. Будь то случайная встреча, неожиданное событие или просто удача, Овны окажутся в нужное время в нужном месте.

Вселенная сговаривается, чтобы совместить их путь с благоприятными обстоятельствами, повышая их шансы на успех и положительные результаты. Овнам важно сохранять оптимистичный и активный настрой, так как их энтузиазм и стремление к цели привлекут в жизнь еще больше удачи.

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Телец

Поскольку Северный узел находится в Тельце, эти выходные принесут изобилие удачи тем, кто родился под этим стойким знаком зодиака. Тельцы окажутся в центре внимания благоприятных обстоятельств, где их решительность и практичность будут вознаграждены. Удача без труда потечет в их сторону, открывая двери для новых возможностей и создавая благоприятные условия для роста и процветания.

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Тельцам крайне важно оставаться на своей позиции и максимально использовать этот удачный период. Проявляя природное терпение и стойкость, Тельцы смогут с легкостью преодолеть любые трудности и воспользоваться удачей, которая их окружает.

Близнецы

Хотя Южный узел влияет на Близнецов, удача принимает несколько иную форму. Вместо того, чтобы полагаться на внешние удачи, везение Близнецов проистекает из их врожденного любопытства и способности к адаптации. В эти выходные Близнецам представится ряд интригующих и неожиданных возможностей. Для них очень важно оставаться открытыми и гибкими, вступая в новые захватывающие предприятия.

Принимая перемены и используя свою природную способность общаться с другими людьми, Близнецы обнаружат, что удача благоволит тем, кто принимает новый опыт и готов выйти из своей зоны комфорта. Вселенная вознаградит их любопытство и способность к адаптации удивительными и успешными результатами.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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