Начался сезон спаржи: приготовьте запеченную с сыром

Начался сезон украинской спаржи!

Первой появляется белая, дальше будет зеленая и даже фиолетовая. Это полезный продукт и гастрономический вкус.

К рецепту на 4–5 порций:

600 г спаржи

75 г лука

3 зубка чеснока

40 г белого сухого вина

30 г масла

25 г муки

150 г бульона

100 г сливок 30%

40 г петрушки

соль, перец, травы

сухари крупного помола

100 г Dorblu

Спаржу зачищаю: снимаю овощечисткой тоненький верхний слой с половины ростка – он волокнистый и мешает. Немного также надрезаю кончики, если они затвердевают. Здесь нужно проверять и смотреть. И бросаю в холодную воду.

В сотейнике растапливаю сливочное масло, добавляю муку и немного поджариваю (это соус ру). Затем добавляю бульон и сливки, немного соли и мускатного ореха, довожу до кипения и загустения.

Отдельно поджариваю лук и чеснок, добавляю вино и выпариваю его.

В блендере смешиваю соус, поджаренный лук и чеснок, добавляю свежую петрушку и все перебиваю до однородности, пропускаю через крупное сито и далее добавляю соли, чтобы соус был насыщенным (спаржу мы не солим).

В форму для запекания наливаю половину соуса, выкладываю спаржу, сверху еще соус, сухари и разминаю сыр Dorblu, немного масла сверху – и запекаю при 185 °C 17–20 минут. Готово!

Есть сразу, пока спаржа еще хрустящая, вместе с соусом и куском хлеба – это очень вкусно!