Начался сезон спаржи: приготовьте запеченную с сыром
Начался сезон украинской спаржи!
Первой появляется белая, дальше будет зеленая и даже фиолетовая. Это полезный продукт и гастрономический вкус.
К рецепту на 4–5 порций:
600 г спаржи
75 г лука
3 зубка чеснока
40 г белого сухого вина
30 г масла
25 г муки
150 г бульона
100 г сливок 30%
40 г петрушки
соль, перец, травы
сухари крупного помола
100 г Dorblu
Спаржу зачищаю: снимаю овощечисткой тоненький верхний слой с половины ростка – он волокнистый и мешает. Немного также надрезаю кончики, если они затвердевают. Здесь нужно проверять и смотреть. И бросаю в холодную воду.
В сотейнике растапливаю сливочное масло, добавляю муку и немного поджариваю (это соус ру). Затем добавляю бульон и сливки, немного соли и мускатного ореха, довожу до кипения и загустения.
Отдельно поджариваю лук и чеснок, добавляю вино и выпариваю его.
В блендере смешиваю соус, поджаренный лук и чеснок, добавляю свежую петрушку и все перебиваю до однородности, пропускаю через крупное сито и далее добавляю соли, чтобы соус был насыщенным (спаржу мы не солим).
В форму для запекания наливаю половину соуса, выкладываю спаржу, сверху еще соус, сухари и разминаю сыр Dorblu, немного масла сверху – и запекаю при 185 °C 17–20 минут. Готово!
Есть сразу, пока спаржа еще хрустящая, вместе с соусом и куском хлеба – это очень вкусно!