Начните день правильно: как выбрать полезный завтрак

Сбалансированный рацион имеет важное значение для поддержания нормального состояния организма. UAportal подготовил советы о том, что нужно включать в завтрак.

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Калорийность

Сбалансированный завтрак имеет решающее значение для поддержания здоровья. Завтрак с фруктами, цельнозерновыми продуктами и нежирным белком может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Врачи рекомендуют включать в завтрак такие продукты как овсянка, ягоды и йогурт, чтобы укрепить здоровье сердца. Начиная свой день с питательной пищи, вы можете задать положительный тон вашему самочувствию в целом. Кроме того, сбалансированный завтрак может снабдить вас необходимой энергией.

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Орехи и семена

Включение в завтрак орехов и разных видов семян может существенно помочь вашему организму. Эти продукты богаты полезными жирами и необходимыми питательными веществами, которые поддерживают здоровье.

Врачи советуют добавлять к завтраку орехи и семена, такие как миндаль, грецкие орехи, чиа и льняные семена. Кроме того, эти продукты помогают уменьшить воспаление и являются отличным источником антиоксидантов, способствуя вашему общему самочувствию.

Роль витаминов в завтраке

Включать ягоды, листовую зелень и зеленый чай в утренний рацион поможет использовать силу антиоксидантов. Это мощные соединения, которые помогают бороться с воспалением и стрессом, связанным с болезнями.

Не считая того, понятно, что конкретно антиоксиданты поддерживают состояние здоровья клеток. Такие продукты могут способствовать снижению риска хронических заболеваний.

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