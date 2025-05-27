Настоящее мороженое своими руками: как приготовить
Настоящее мороженое.
Как в изысканном заведении – собственноручно.
И вот в теплый сезон можно готовить здоровое и изысканное летнее лакомство.
Бананово-клубничный сорбет:
2 небольшие бананы
200 г клубники
лимонный сок
мед – примерно 40–50 г
Мякоть банана нарезаю тоненько, клубнику зачищаю, все выкладываю слоями, поливаю медом и лимонным соком, немного прижимаю, чтобы смесь была плотно в стакане.
Замораживаю примерно 12 часов при -19°C и пропускаю через мороженницу Ninja (режим "сорбет").
Ванильный пломбир:
180 г молока
180 г сливок 30–35%
4 желтка
70 г сахара
10 г ванильного сахара
Смешиваю молоко со сливками, добавляю сахар, ванильный сахар или ваниль, желтки. Ставлю на огонь в сотейник с толстым дном и, интенсивно помешивая, довожу до 82–84°C.
Для шоколадного пломбиров в эту же смесь добавляю 25 г качественного какао и готовлю так же.
Замораживаю на 12–24 часа при -18°C и пропускаю через мороженницу (режим "пломбор").
К уже готовому мороженому вкусно добавить тертый шоколад или орехи. А рецепты могут быть и без заваривания – в режиме "легкое мороженое".
А какие вкусы мороженого любите вы?