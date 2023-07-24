Настоящие хамелеоны! Названы самые лицемерные знаки зодиака

Двуличие – это черта, которая указывает на неискренность человека: он говорит одно, думает другое, а делает третье. По словам астрологов, настоящими "хамелеонами" являются Близнецы, Весы, Раки, Скорпионы и Козероги. Им наиболее присуще лицемерие.

Близнецы

Близнецы известны своей двуличностью, и иногда это связано с их природной гибкостью и приспособляемостью, а не со злым умыслом. Поскольку они вежливы и общительны, могут приспосабливаться к разным ситуациям и людям, из-за чего создается впечатление, что они меняются, как хамелеоны. Впрочем, Близнецы способны искусно врать, чтобы добиться своих целей.

Весы

Весы – любители гармонии и равновесия. Они могут врать, чтобы избежать конфликтов и сохранить мир в своем окружении. Это может быть воспринято как лицемерие, хотя они принимают решения из лучших побуждений. Их стремление нравиться и удовлетворять потребности других людей иногда приводит их к конформизму, что может производить негативное впечатление.

Видео дня

Рак

Раки не являются двуличными знаками, но могут скрывать свои истинные чувства, чтобы защитить себя и других. Они чрезвычайно эмоциональны и чувствительны, но часто скрывают свои эмоции, чтобы избежать возможной боли. Что касается людей, которые им не являются близкими, то Раки могут быть искусными манипуляторами и обманщиками.

Скорпион

Скорпионы известны своей скрытностью. Эта отчужденность может создать ощущение двуличия, поскольку кажется, что они скрывают свои истинные намерения и чувства. Однако на самом деле они используют свою сдержанность как защитный механизм, чтобы защитить себя и свой уязвимый внутренний мир. Лицемерие – всего лишь маска.

Козерог

Козероги – целеустремленные люди, практичные и упрямые, поэтому готовы манипулировать и врать, если сочтут это необходимым для достижения желаемых результатов. Уроженцы знака готовы пойти по головам, лишь бы достичь успеха. Они не заботятся о чувствах других людей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.