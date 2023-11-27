Нация азартных игроков: интересные факты об Австралии, которые вас удивят

Австралия – уникальная страна со своим уникальным набором интересных особенностей, о которых стоит узнать. UAportal подготовил несколько любопытных фактов.

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Голосование – это обязанность

В Австралии участие в выборах – это не просто право, но и долг. Каждый совершеннолетний гражданин обязан отдать свой голос, поскольку отказ может привести к штрафу. Примечательно, что Австралия стала второй страной в мире, которая предоставила право голоса женщинам, уступая только Новой Зеландии, достигшей этого гораздо раньше – в 1839 году.

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Нация азартных игроков

Австралийцы завоевали репутацию ярых игроков: более 80% взрослого населения активно участвуют в азартных играх. Это делает Австралию ведущей страной в мире с точки зрения участия в азартных играх. Жители страны также тратят больше денег на ставки, и примерно 20% всех покерных игр в мире проходят в Австралии.

Отсутствие чаевых

Несмотря на свою приверженность азартным играм, австралийцы не привыкли давать чаю работникам сферы обслуживания. Эта особенность часто удивляет путешественников, поскольку австралийские клиенты редко покидают чаевые, когда им предлагают услугу. Эта практика отличается от других стран, где чаевые являются привычным явлением.

Пластиковые деньги

Австралия показывает свою изобретательность даже в производстве валюты. Австралийские доллары уникальны, поскольку они созданы с использованием тонкого, прочного пластика вместо бумаги. Это нововведение обеспечивает большую устойчивость и долговечность банкнот, минимизируя повреждения, вызванные износом.

Интересно, что если разорвана банкнота, австралийское законодательство разрешает ее использование, если остатки составляют не менее 20% и не более 80% всей поверхности банкноты. Например, если банкнота номиналом $10 разорвана пополам, каждая часть может считаться отдельной банкнотой номиналом $5.

Низкая плотность населения

Австралия может похвастаться одной из самой низкой густотой населения в мире. В среднем на квадратный километр страны приходится примерно три человека, в то время как средний мировой показатель составляет 45 человек на квадратный километр.

Примечательно, что в рамках особого подхода Австралия измеряет плотность населения в квадратных километрах на человека, а не в типичных показателях количества людей на квадратный километр, используемых другими странами.

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