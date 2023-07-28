Названы недостатки всех знаков зодиака: это может стать причиной конфликтов

У каждого человека есть сильные и слабые стороны – астрологи утверждают, что время рождения имеет ключевое значение. И если некоторые обладают взрывоопасным характером, то другим наоборот не хватает смелости.

Овен

Одним из самых больших недостатков Овна, безусловно, является его желание соревноваться и побеждать. Он из всего может сделать конкуренцию, чем усложняет жизнь близким.

Телец

Нельзя отрицать, что Телец – действительно упрямый знак зодиака. Это делает отношения с ним обычно не самыми легкими.

Близнецы

Люди часто говорят плохие вещи о Близнецах. Это происходит из-за их двуличия и лжи.

Рак

Чувствительность Рака в какой-то момент может стать его самым большим недостатком. Из-за нее он обычно остро реагирует на все, что не идет ему на пользу. Его трудно воспринимать всерьез.

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Лев

Львы считают себя лучше окружающих. Однако обычно это не имеет конкретной привязки к реальности, что показывает их высокомерие.

Дева

Самый большой недостаток Девы в том, что для нее ничего не имеет значения, кроме нее самой, ее мира и ее достижений. Другие люди часто являются пешками, которые служат в достижении цели.

Весы

У Весов есть недостаток, который, прежде всего, усложняет им жизнь. Разумеется, речь здесь идет о проблемах с принятием решений, порой оказывающих ключевое влияние на будущее.

Скорпион

Скорпионы любят все контролировать. Это проблема особенно болезненна для их партнеров, которым это усложняет жизнь.

Стрелец

Стрельцам свойственна большая инфантильность и незрелость. Им сложно встать на место взрослого, они могут откладывать это на очень долгие годы!

Козерог

Козерог сосредоточен в первую очередь на своей карьере, он трудоголик. Обычно из-за этого он пропускает много удивительных вещей и событий.

Водолей

Водолей – наименее практичный знак зодиака. Иногда даже до преувеличения. Ему тяжело жить в реальном мире среди "серых" людей.

Рыбы

Рыбы — самый манипулятивный знак зодиака, они применяют свои приемы ко всем. Неважно, друг вы или враг, вы, вероятно, испытали это хотя бы раз.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.