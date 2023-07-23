Названы самые безжалостные знаки зодиака: не остановятся ни перед чем

Некоторые люди отличаются жесткостью, из-за которой их считают бессердечными – они могут причинять боль другим. По словам астрологов, Скорпионы, Раки, Козероги, Овны и Львы являются безжалостными, что может стать проблемой в отношениях.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы – самые жестокие среди всех уроженцев зодиакального круга. Они часто прибегают к манипулированию, чтобы добиться своих целей. У них, как правило, отсутствует сочувствие к людям, которым они причиняют боль. Более того, Скорпионы любят выводить других из равновесия, чтобы показать свою силу.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки – безжалостные люди, которые атакуют первыми, когда им что-то угрожает или кажется, что планы могут быть нарушены. Они инстинктивно знают, куда ударить, чтобы причинить наибольшую боль. Раки совершенно не думают о чувствах окружающих, у них на первом плане свои интересы.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов, которые кажутся дружелюбными, есть темная сторона. Они прибегают к жестокости, если это может помочь им в карьере или избавиться от врага. Уроженцы знака наслаждаются чужим несчастьем и с удовольствием рассказывают истории, в которых кто-то, кто обидел их в прошлом, получил по заслугам.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны умеют ранить словами. Они злятся и сгоняют негатив на окружающих, не заботясь о том, что могут навредить даже кому-то из близких. Уроженцы знака соревнуются во всех сферах жизни, из-за чего часто ведут себя ужасно и не терпят поражений. Любое соперничество с Овнами может заставить вас испытать на себе их ядовитые и злобные замечания.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы настолько популярны и харизматичны, что их трудно не любить. Но ослепительный лидер-Лев, как только почувствует угрозу, станет вашим врагом. Уроженцы знака будут играть грязно и не остановятся ни перед чем, если захотят вас уничтожить. Как только они решат, что вы ведете себя нелояльно, они быстро превратятся из милого котенка в настоящего зверя, с которым лучше не связываться.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.