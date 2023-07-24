Названы самые красивые знаки зодиака: они излучают особую энергию

Каноны красоты могут меняться, как в калейдоскопе с течением времени, но люди, рожденные в некоторые месяцы, излучат особую энергию. Они зачаровывают с первого взгляда, и это не случайность, утверждают астрологи. Речь идет о Стрельцах, Тельцах, Львах и Близнецах.

Стрелец

Люди, родившиеся между 21 ноября и 21 декабря, признаны настоящими идеалами красоты, которыми все восхищаются. Стрельцы отличаются необычайной грацией и магнетизмом. Они умеют соблазнять взглядом и имеют идеальную внешность. Их стремление познавать все новое и путешествовать позволяет им развиваться.

Телец

Мужчины под этим знаком могут быть красивы до такой степени, что женщины теряют разум при виде их. То же самое касается женщин, родившихся в период с 20 апреля по 21 мая. Они могут смело участвовать в конкурсах "Мисс Мира". Тельцам свойственна универсальная красота, но их эффектный вид может создать впечатление, что они тщеславны.

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Лев

Люди, рожденные в период с 23 июля по 23 августа, отличаются исключительной красотой, которая, впрочем, не слишком навязчива. Львы нравятся всем, но дело не только во внешности, но и харизме. Самым большим достоинством уроженцев этого знака является неподдельная скромность, которая редко встречается у столь привлекательных людей.

Близнецы

Близнецы выглядят тем лучше, чем меньше они заботятся о себе. Легкая укладка, слегка небрежный наряд и естественность придают им еще больше очарования. Посещение парикмахера или косметолога может сделать Близнецов слишком искусственными. Им важно не переборщить с процедурами, чтобы не потерять естественный шарм.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.