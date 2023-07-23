Названы самые ранимые мужчины по знаку зодиака: они все берут близко к сердцу

Некоторые мужчины отличаются особой чувствительностью – одно неверно сказанное слово ранит их и становится причиной недопонимания. Они болезненно воспринимают критику, хотя и стараются не подавать вида. По словам астрологов, речь идет о Раках, Девах, Скорпионах и Рыбах.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак – эмпат, который очень тонко чувствует настроение окружающих. Он нежен, обаятелен, полон сантиментов и только со стороны выглядит строгим. Рак надевает толстую броню, чтобы никто не мог случайно его разоблачить: он пытается защитить свое внутреннее "я" от боли, поскольку ему много раз разбивали сердце. Несмотря на это, Рак верит, что наконец-то встретит настоящую любовь. Жизнь этого романтика похожа на американские горки.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Дева – один из самых чувствительных знаков зодиака. Такие мужчины заботятся о других и принимают близко к сердцу, когда им не отвечают тем же. Мужчина Дева сам себе самый большой критик, который указывает на каждую свою ошибку, что быстро отражается на его настроении. Этот земной знак больше полагается на логику, чем на эмоции. Он испытывает ряд противоречивых чувств, и пока не разберется в них, будет в стрессе.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпион скрывает свои глубокие чувства за бесстрастным выражением лица. Как водный знак, он чувствителен, и сокрытие правды утомляет его. Он "запирает" чувства на висячий замок и прячет боль в глубинах сознания. Хотя Скорпион старается держать свою жизнь под контролем, бессознательные страхи могут активизироваться в любой момент. Будьте с ним понимающими. Этот мужчина верен и предан, когда по-настоящему влюблен.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Мужчина-Рыбы – еще один водный знак, который очень раним. Нептун, управляющий им, дает ему сильно развитую интуицию и сопереживание – он сочувствует всем, кого встречает. Его настроение меняется в зависимости от энергии окружающей среды. Не сомневайтесь, что Рыбы романтичны и будут заботиться о вас, если влюблены. Но покажите им, как установить здоровые границы в отношениях с близкими людьми.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.