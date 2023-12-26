Не iPhone: какой телефон считается самым популярным в мире

UAportal рассказал об интересных фактах, определяющих популярность мобильных телефонов в современном мире. От рекордов продаж до неожиданных приложений в спорте и культуре – малоизвестная информация, которая заинтересует каждого.

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Популярность мобильных телефонов

Данные Всемирного банка освещают поразительную статистику: 97% населения планеты сейчас имеют и используют мобильные телефоны. Значительно превышая количество людей, имеющих доступ к основным санитарно-техническим средствам, таким как туалеты. Это открытие свидетельствует о чрезвычайной распространенности мобильных технологий в современном обществе.

Метание мобильных телефонов

Метание мобильных телефонов приобрело популярность как вид спорта в Финляндии, Бельгии и других странах. На чемпионате мира 2014 был установлен новый мировой рекорд в этом уникальном соревновании – 110,42 метра.

Самый популярный телефон в мире

Nokia 1101 содержит титул успешного телефона в мире: с момента запуска в 2003 году было продано более 250 миллионов устройств. Примечательно, что этот рекорд выходит за рамки мобильных телефонов, включая все электронные гаджеты. Однако эта модель больше не выпускается.

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Страх потерять связь

Номофобия – это страх потерять связь из-за того, что человек потерял свой мобильный телефон. Срок появился в 2010 году на основе исследования привычек пользователей мобильных устройств, показавших, что примерно половина респондентов испытывают тревогу, когда их телефон теряется, разряжается или теряет связь с сетью.

Мобильные телефоны в Японии

В Японии 90% телефонов производятся в водонепроницаемых корпусах, поскольку японская молодежь отказывается расставаться со своими устройствами даже во время принятия ванны или душа.

Ранее мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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